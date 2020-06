Ajax versterkt zich met de zoon van ex-trainer Peter Bosz

Ajax versterkt zijn scoutingsapparaat met Sonny Bosz, zo meldt De Gelderlander. De zoon van Peter Bosz, die in het seizoen 2016/17 hoofdtrainer was bij de club, komt over van Vitesse en wordt aangesteld als internationale scout. Voor hoeveel seizoenen hij tekent, is niet bekend.

De 29-jarige Sonny Bosz speelde in 2009 één wedstrijd als profvoetballer namens Go Ahead Eagles, maar redde het niet in het betaald voetbal en stroomde af naar de amateurs. In 2014 werd Bosz door Vitesse, waar zijn vader op dat moment trainer was, binnengehaald als performance analist en scout. "Sonny Bosz heeft zich de afgelopen zes jaar als scout goed ontwikkeld en wordt nu weggeplukt door Ajax", zo schrijft De Gelderlander.

Bosz vertelde in 2017 aan VICE Sports dat hij aanvankelijk als vrijwilliger begon bij Vitesse. "Toen mijn vader hier trainer was, deed nog niemand de wedstrijdanalyses van de komende tegenstander", aldus de oud-middenvelder. "Hij vroeg mij om dit te doen dus deed ik dat, gewoon voor de lol. Maar het beviel Vitesse zo goed, dat technisch directeur Mo Allach aan mij dacht toen hij de scouting voor het eerste elftal hier op poten zette."

De vacante positie van Bosz bij Vitesse wordt direct ingevuld. De Arnhemmers trekken voor de voetbalscouting met Marcel Klos opnieuw een Duitser aan, nadat eerder technisch directeur Johannes Spors en trainer Thomas Letsch bij de Gelderse club werden aangesteld. De 31-jarige Klos komt uit het netwerk van Spors en was eerder werkzaam als scout van Fortuna Düsseldorf, Red Bull Leipzig en Hamburger SV.