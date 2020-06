Lukaku walgt van verwijzing naar dood Floyd in cartoon: ‘Stupid dumb fucks’

Romelu Lukaku is absoluut niet gediend van de cartoon die Het Nieuwsblad heeft gepubliceerd. De Belgische krant deelde een tekening van Marec waarin de wijze waarop de Amerikaan George Floyd om het leven is gebracht wordt nagebootst door hoofdrolspelers bij Anderlecht. De spits van Internazionale is woedend over de publicatie.

In de afgelopen dagen wordt er in de wereld volop gedemonstreerd voor de rechten van zwarten naar aanleiding van de dood van de 46-jarige Floyd. De zwarte Amerikaan werd een week geleden om het leven gebracht door een witte politieagent bij een aanhouding. De agent in kwestie zorgde er met zijn been voor dat Floyd niet meer kon ademen.

@Nieuwsblad_be what the fuck??? Vinden jullie dit grappig fzo?? This is belgium newspapers ladies and gentlemen trying to associate some issue in football with a brutal murder... stupid dumb fucks pic.twitter.com/KiBPQKTs9d — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) June 3, 2020

Tekenaar Marec verwees naar de dood van Floyd toen hij de bestuurlijke strijd bij Anderlecht op de hak wilde nemen. Wouter Vandenhaute, onder meer eigenaar van televisieproductiebedrijf Woestijnvis en de Ronde van Vlaanderen, gaat met Vincent Kompany investeren in de Belgische topclub en volgt Marc Coucke als voorzitter op. Met de intrede van Vandenhaute werd de rol van Chief Financial Officer Michael Verschueren, de zoon van Michel Verschueren die tussen 1980 en 2003 de baas was van Anderlecht, verder gedecimeerd.

Lukaku kan de tekening in Het Nieuwsblad absoluut niet waarderen. "What the fuck??? Vinden jullie dit grappig ofzo??", aldus de aanvaller, die zijn relaas vervolgt in het Engels, op Twitter. "Dit is een Belgische krant, dames en heren. Proberen perikelen in het voetbal te associëren met een brute moord. Stupid dumb fucks", zo eindigt Lukaku in zijn tweet.