Louis van Gaal: ‘Hij is de verbeterde uitvoering van Louis van Gaal’

Louis van Gaal herkent veel van zichzelf in Daley Blind, zo vertelt de trainer in ruste in een interview met Helden Magazine. Van Gaal werkte bij zowel het Nederlands elftal als bij Manchester United jarenlang samen met de huidige verdediger van Ajax en ziet Blind als hetzelfde type voetballer als hijzelf was: 'een snelle denker'.

"Daley is de verbeterde uitvoering van de speler Louis van Gaal en hij speelt op het allerhoogste niveau", begint Van Gaal, die daaraan wel een voorwaarde stelt. "Dan moet Daley wel in de as spelen, want daar heb je snelle denkers nodig. Dat zijn Daley en ik allebei." De oefenmeester erkent wel dat Blind in bepaalde aspecten van voetbal beter is dan hij was. "Daley is fysiek gezien wel wat sneller dan ik was en zijn traptechniek is ook nog iets strakker. Dat heeft hij ook geleerd omdat hij zoveel pass- en trapoefeningen heeft gekregen. Die heb ik nooit gehad."

Blind speelde onder Van Gaal negentien interlands voor Oranje, meer dan voor elke andere bondscoach die de centrumverdediger annex linksback meemaakte. Na het succesvolle WK in 2014, waar Nederland brons pakte, ging Van Gaal aan de slag bij Manchester United. Een van zijn eerste aankopen werd Blind, die voor 17,5 miljoen euro werd overgenomen van Ajax. Het duo werkte twee seizoenen samen bij the Red Devils, totdat Van Gaal in 2016 moest vertrekken bij de club.

Met name de mentale kracht van Blind is Van Gaal bijgebleven. "Hij speelt toch in de top, doordat hij in zijn hoofd zo goed is. Vandaar dat ik hem zie als een verbeterde uitvoering van de speler Louis van Gaal", aldus de ex-trainer van onder meer FC Barcelona en Bayern München. "Ik denk dat hij nog een hoger niveau aankan dan Ajax. Als ze hem tenminste op de juiste plek zetten, die van linker centrale verdediger. Opbouwend is Daley zo ongelooflijk sterk."