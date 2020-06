‘Ook als Ajax miljoenen belooft te storten, is het weer niet goed’

Maandag werd bekend dat Ajax in totaal ongeveer zes miljoen euro in een solidariteitsfonds stopt om het Nederlands betaald voetbal te steunen in tijden van crisis. De Amsterdammers storten net zoveel als de andere topclubs PSV, Feyenoord en AZ samen, maar worden volgens Ajax LIfe allesbehalve met open armen ontvangen. "Ook als Ajax miljoenen belooft te storten, is het weer niet goed, want stel je voor dat er eens een keertje applaus wordt gegeven", schrijft de redactie van de supportersvereniging van Ajax woensdag.

In de Nederlandse media klonken de laatste dagen niet de meest dankbare geluiden richting Ajax. Zo schreef het Algemeen Dagblad dat het de andere topclubs 'steekt dat Ajax nu als de grote weldoener van het Nederlandse voetbal wordt neergezet. De Amsterdammers krijgen, omdat ze de laatste jaren een prima positie op de Europese ranking bij elkaar hebben gespeeld, nu eenmaal veel meer geld van de UEFA dan bijvoorbeeld AZ, PSV of Feyenoord.'

"Het grappige is dat de link tussen rijkdom en oorzaak al direct wordt gelegd: omdat er een prima Europese ranking bij elkaar is gevoetbald", zo reageert Ajax Life op de woorden van het AD. "En ja, bij presteren horen bonussen en ga zo maar door. Maar Ajax is niet altijd rijk geweest. Nee, Ajax heeft zichzelf weer rijk gevoetbald. Het is geinig om te zien in welke moeilijke bochten men zich wringt."

"Als Ajax zichzelf nu op de borst stond te roffelen vanwege alle weldoenerij zou het nog logisch kunnen zijn dat er een tegenreactie op gang komt, maar daar is geen enkele sprake van. Ajax heeft hooguit aangegeven dat het zijn verantwoordelijkheid pakt en graag wil doen wat er nodig is. Niets meer, niets minder", aldus de Amsterdamse supportersvereniging, die het gebaar vanuit de andere topclubs overigens wél waardeert. "Dat moet blijkbaar eventjes genoemd worden, dat is bij dezen gedaan, heel goed."