‘Talenten van 15 mogen al contract tekenen; keerzijde doemt op’

Talenten mogen op vijftienjarige leeftijd al een eerste contract tekenen, zo meldt Voetbal International woensdag. Met de nieuwe regel gaat er een 'diep gekoesterde wens' van Nederlandse bvo's in vervulling. De keerzijde is wel dat zaakwaarnemers al na veertien jaar en zes maanden een speler mogen benaderen, aldus het weekblad.

Nederlandse betaaldvoetbalorganisaties lobbyden naar verluidt lange tijd voor een leeftijdsverlaging. Momenteel is het zo dat talentvolle spelers op hun zestiende een eerste contract kunnen krijgen, maar in de nabije toekomst moet dat vijftien jaar worden. De clubs wilden deze maatregel invoeren om talenten zo langer uit de handen van buitenlandse clubs te houden, aldus Voetbal International.

Het idee hierbij is dat buitenlandse clubs moeten gaan betalen als ze een talent willen strikken. 'Kleinere clubs in Nederland denken eigen talenten op deze wijze langer in de provincie te kunnen houden. Door een klein contractje aan te bieden, voelen spelers en ouders meer waardering', zo schrijft het weekblad, dat benadrukt dat het gaat om 'kleine contracten'.

'Een speler van vijftien jaar mag volgens de arbeidstijdenwet maar vijf dagen per week werken, met een maxima van twaalf uur per week. De bvo's vergelijken het met een bijbaantje: een jongen van vijftien mag ook vakkenvullen of een krantenwijk lopen. Dan is het logisch dat grote talenten ook een contract kunnen tekenen', zo klinkt het.

Voetbal International plaatst in een eigen analyse vraagtekens bij de regel. 'Het lijkt een wassen neus. Als een Engelse topclub daadwerkelijk een jeugdspeler van Ajax, Feyenoord of PSV wil overnemen, koopt het ook een veredeld koelkastcontractje van een vijftienjarige moeiteloos af. In de nieuwe contractjes staat dat een speler maximaal twaalf uur mag werken. Van een volwaardig contract kunnen we dus nog niet spreken.'

'Spelertjes en hun ouders mogen nu dus na veertien jaar en zes maanden worden benaderd. Echter, een zaakwaarnemer die bij een groot talent wacht tot die precieze dag, is in de praktijk veel te laat. Het lobbyen gebeurt al veel eerder. Dus waar nu veel kinderen op veertienjarige leeftijd al werden benaderd, zal dat nu op dertienjarige leeftijd al gebeuren. Over al die bijeffecten horen we de bestuurders niet.'