‘PEC Zwolle verkoopt smaakmaker voor tienvoudige van transfersom’

Gustavo Hamer gaat PEC Zwolle hoogstwaarschijnlijk verlaten voor een dienstverband bij Coventry City, zo meldt de Stentor woensdagmiddag. De krant geeft aan dat de Engelse club, die afstevent op promotie naar de Championship, in eerste instantie anderhalf miljoen euro over heeft voor de 22-jarige middenvelder, die tot medio 2021 vastligt bij de Eredivisionist.

Hamer, die een meerjarig contract kan tekenen in Engeland, is in afwachting van de afwikkeling van de laatste details, zo klinkt het. Eerder deze week bereikten de clubs al in hoofdlijnen een akkoord over de overstap. PEC Zwolle wil de transfersom, die door bonussen naar verluidt kan oplopen naar ongeveer twee miljoen euro, echter nog wel veilig kunnen stellen.

De club kan het geld goed gebruiken vanwege de coronacrisis. De clubleiding becijferde al dat door het wegvallen van sponsoren en andere inkomsten de (commerciële) begroting met twee miljoen en het spelersbudget met ruim een miljoen euro zal slinken, zo meldt het dagblad. In mei sloeg PEC Zwolle al een aanbieding af van het Franse Olympique Nimes inzake Hamer.

De veelzijdige middenvelder draaide een goed seizoen bij de club uit Overijssel. Hij noteerde 4 doelpunten en 6 assists in 25 wedstrijden. PEC Zwolle nam de smaakmaker twee jaar geleden voor circa 150.000 euro over van Feyenoord, waardoor men Hamer nu dus voor het tienvoudige gaat verkopen. Coventry City is momenteel koploper in de League One en heeft zeven punten voorsprong op plek drie, die geen recht geeft op rechtstreekse promotie. Bovendien heeft de club een duel minder gespeeld, waardoor promotie lonkt.