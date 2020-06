Ajax, Willem II en RKC ontvangen bonus voor Frenkie de Jong

Barcelona heeft vorige maand de eerste bonus uitgekeerd die is afgesproken tijdens de onderhandelingen rondom de komst van Frenkie de Jong. Het Brabants Dagblad meldt woensdagmiddag dat Ajax 2,3 miljoen euro heeft ontvangen uit Catalonië, terwijl er betalingen van 250 duizend euro en 160 duizend euro waren voor respectievelijk Willem II en RKC Waalwijk.

Ajax verkocht De Jong afgelopen zomer voor een vast bedrag van 75 miljoen aan Barcelona en bij die transfer werd afgesproken dat de Spaanse grootmacht een extra bedrag betaalt als de middenvelder een bepaald aantal wedstrijden heeft gespeeld. De Oranje-international heeft nu 26 duels in LaLiga, 7 Champions League-wedstrijden, 3 Copa del Rey-optredens en een wedstrijd in de Super Copa achter zijn naam staan.

Dit aantal is genoeg om het eerste zogenoemde markeringspunt in zijn contract te bereiken, waardoor Barcelona de portemonnee moet trekken. Er zijn in totaal vier van zulke punten opgenomen in de overeenkomst en als De Jong in de komende seizoenen fit blijft en zijn minuten blijft maken, ontvangt Ajax in totaal rond de 9,3 miljoen extra. Willem II en RKC, dat in het verleden de jeugdopleiding deelde met de Tilburgers, mogen dan nog om en nabij de 1,65 miljoen verdelen.

De vaste transfersom van 75 miljoen wordt overigens ook in termijnen betaald en de betrokken clubs ontvangen aankomende zomer het tweede gedeelte. Voor Willem II zal dit 2,85 miljoen zijn en voor RKC 1,9 miljoen. De Waalwijkers gebruikten de eerste betaling vorig jaar onder meer om het kunstgrasveld in het Mandemakers Stadion te vervangen.