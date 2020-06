WK-ganger onder Van Gaal met pensioen: ‘Niet het einde wat je voor ogen hebt’

Paul Verhaegh hangt zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen, zo vertelt hij woensdagmiddag in gesprek met FOX Sports. De 36-jarige verdediger stond afgelopen seizoen onder contract bij FC Twente, waar hij mede wegens blessureleed echter maar mondjesmaat in actie kwam.

Verhaegh kwam uiteindelijk tot zeven wedstrijden namens de Tukkers in de Eredivisie. Zijn laatste optreden bestond uit een invalbeurt tegen Vitesse van een paar minuten voordat het seizoen werd stilgelegd vanwege de coronacrisis: “Het is niet het einde dat je voor ogen hebt. Normaal gesproken leef je naar zo'n laatste wedstrijd toe, dan wil je in het stadion staan op het veld en familie en vrienden uitnodigen om zo'n laatste wedstrijd bewust mee te maken. Maar het was zeven minuten in GelreDome”, vertelt hij in gesprek met bovengenoemde sportzender.

“Ik had graag vaker op het veld gestaan voor FC Twente, maar dat zijn dingen die je niet meer verandert”, vervolgt Verhaegh, die uiteindelijk wel kan leven met het einde van zijn loopbaan. “Uiteindelijk is het prima zo, ik ben blij met de carrière die ik heb gehad en kijk terug op vele mooie momenten. Uiteindelijk denk ik dat Nederland mooi was, maar dat ik mijn mooiste jaren in het buitenland heb gekend en daar mijn beste voetbal heb laten zien. Mijn periode in Augsburg was absoluut het mooiste. Daar kijk ik met het meeste plezier op terug.”

Verhaegh werd opgeleid bij PSV, maar zou daar nooit in de hoofdmacht spelen. Daarna volgden periodes bij FC Den Bosch, Vitesse, FC Augsburg en VfL Wolfsburg. De drievoudig international van het Nederlands elftal maakte ook deel uit van de selectie die bondscoach Louis van Gaal samenstelde voor het WK van 2014: “Ik heb daar een wedstrijd gespeeld en de derde plek weten te bemachtigen. Die tien weken waren heel bijzonder. Dat vergeet je nooit meer.”