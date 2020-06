FC Twente in voetsporen Barça: ‘Veel clubs zullen met bewondering toekijken’

FC Twente speelt de komende vier seizoenen in kleding gefabriceerd door Meyba, zo maken de Tukkers woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Het Spaanse sportmerk gold in de jaren tachtig en negentig als een grote speler in de voetballerij en kleedde toen onder meer het door Johan Cruijff gecoachte Dream Team van Barcelona, dat in 1992 de Europa Cup I won.

“Ik denk dat heel wat clubs straks met bewondering naar ons shirt kijken. Qua historische betekenis en uitstraling is dit voor FC Twente een geweldige stap”, vertelt manager teamwear van de Enschedese club Ingo Büscher in gesprek met Tubantia. Meyba verliet de voetballerij in de jaren negentig om zich te richten op het maken van onder meer zwembroeken en sneakers.

Via FC Twente hoopt het Spaanse merk nu echter toch weer voet aan de grote te krijgen in de voetbalwereld: “Nu we als club aan de vooravond van een nieuw begin staan, is dit het moment om hierin te stappen. Voor de naamsbekendheid is dit heel goed.” De komst van Meyba betekent dat FC Twente afscheid neemt van Kick’s 21. Dit merk gold als eerbetoon aan Kick van der Vall, oud-speler van de club die zelf ruim twintig jaar een kledingzaak runde in Enschede.

De kleding van Kick’s 21 werd gemaakt door het Elite Group en zo is FC Twente ook bij Meyba uitgekomen: “Vooropgesteld: Kick’s 21 is ons goed bevallen en de verkoopresultaten waren ook prima. Als we ergens in het land waren, vonden de mensen het verhaal dat erachter zat met Kick van der Vall prachtig, maar het had toch vooral een lokaal karakter. We zijn aan het kijken of we het merk Kick’s 21 in een andere hoedanigheid in de fanstore terug kunnen laten keren”, zegt Büscher daarover. De nieuwe tenues van FC Twente worden begin juli gepresenteerd.