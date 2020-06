Recordtransfer Ajax liep uit op teleurstelling: ‘Ik dacht dat er meer in zat’

Danijel Pranjic was in het verleden vier jaar actief bij sc Heerenveen, waarna hij een transfer verdiende naar Bayern München. De Kroaat speelde in die periode een seizoen samen met Miralem Sulejmani, die de Friese club gebruikte als springplank voor een transfer naar Ajax. De nu 31-jarige Serviër was met een transfersom van ruim zestien miljoen euro lange tijd de duurste aankoop ooit van de Amsterdammers, maar slaagde er niet in om de hoge verwachtingen in te lossen.

“Als een grote broer heb ik Miralem onder mijn hoede genomen. We waren elke dag samen. Bij interviews stonden we ook vaak samen voor de camera, omdat hij nog niet zo goed Engels sprak”, blikt Pranjic in gesprek met VICE Sports terug op de tijd dat hij de kleedkamer deelde met Sulejmani.

Pranjic merkte echter dat Sulejmani na zijn overstap naar Ajax zijn interviews opeens wel zelf kon afhandelen: “Toen realiseerde ik me dat hij al die tijd gewoon prima Engels sprak. Hij gebruikte me gewoon.” Pranjic drukte de huidige aanvaller van het Zwitserse Young Boys destijds op het hart om nog een jaar of twee bij Heerenveen te blijven: “Vanaf de eerste seconde dat ik hem op de training zag, dacht ik dat hij een van de allerbeste spelers ter wereld zou worden.”

“Toch leek het me slimmer om niet na een jaar alweer een transfer te maken. Miralem heeft een mooie carrière gehad, maar ik denk dat er veel meer in had gezeten. Ik had echt verwacht dat hij bij een club als Bayern München, Real Madrid of Barcelona zou eindigen”, sluit de 38-jarige Pranjic, die tegenwoordig actief is bij de Cypriotische tweedeklasser Ayia Napa, af.