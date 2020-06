Statement Sancho en co blijft onbestraft: ‘We hebben veel begrip voor spelers’

Onder meer Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Marcus Thuram en Weston McKennie stonden afgelopen weekeinde middels een statement stil bij de dood van George Floyd, de Amerikaan die in Minneapolis overleed na een hardhandige arrestatie door de politie. Voornoemde spelers hoeven echter niet bang te zijn voor een sanctie, zo heeft de Duitse voetbalbond (DFB) woensdagmiddag naar buiten gebracht.

De DFB gaf in eerste instantie nog aan dat de spelers die een ode hadden gebracht aan Floyd rekening moesten houden met een disciplinaire straf, omdat het tot uiting brengen van politieke statements in strijd is met de reglementen. "Ik ben ontzettend blij met de beslissing van het organiserend orgaan van de voetbalbond", verklaart voorzitter Fritz Keller in een eerste reactie. "De DFB is tegen elke vorm van racisme, discriminatie en geweld. We hebben veel respect en begrip voor de acties van de spelers."

Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, gaf dinsdag al zijn mening over de heikele kwestie. "Om elke vorm van twijfel hierover te voorkomen: in de competities die de FIFA organiseert, zouden de statements van de Bundesliga-spelers leiden tot applaus en zeker niet tot een straf", zo maakte de topbestuurder van de wereldvoetbalbond duidelijk. "We horen allemaal 'nee' te zeggen tegen racisme en elke vorm van discriminatie. We moeten daarnaast 'nee' zeggen tegen geweld en elke vorm van geweld."

Sancho tekende zondag voor een hattrick in de uitwedstrijd van Borussia Dortmund tegen laagvlieger SC Paderborn (1-6). Na een van zijn doelpunten trok de aanvaller zijn shirt uit, waardoor een ondershirt zichtbaar werd met de tekst ‘Justice For George Floyd’. Sancho kreeg veel lof toegezwaaid op met name de sociale media voor zijn steunbetuiging richting de overleden Amerikaan. Desondanks ontving de Engelsman een gele kaart voor zijn actie.