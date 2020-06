Saúl Ñíguez maakt einde aan geruchten met nieuws over nieuwe club

Saúl Ñíguez gaf de geruchtenmolen afgelopen zondag een slinger met het nieuws dat hij op woensdagochtend ‘zijn nieuwe club bekend zou maken’. De middenvelder van Atlético Madrid wordt al geruime tijd in verband gebracht met een verhuizing naar de Premier League, waar Manchester United momenteel de meest concrete gegadigde lijkt. Naar nu blijkt, heeft het nieuws van Saúl echter niets met een transfer te maken.

De Spaans international heeft namelijk bekendgemaakt dat hij samen met zijn broer de voetbalclub Club Costa City gaat starten in zijn geboortestad Elche. De vereniging zal met ingang van het seizoen 2020/21 dertig teams krijgen en plaats bieden aan vijfhonderd jonge voetballers. Het project richt zich op jongens en meisjes tussen de vier en achttien jaar oud, met het doel ‘hen een uitgebreide opleiding te geven vanuit persoonlijk en sportief oogpunt zodat zij toegang krijgen tot de top van de voetballerij.’

“We zijn al jaren bezig met de ontwikkeling van dit opwindende en prachtige project en ik ben enorm blij dat ik het vandaag mag presenteren en officieel kan maken”, laat een opgetogen Saúl weten via social media. “Ik wil alvast alle families bedanken die ons de vorming van hun zonen en dochters toevertrouwen: het is onze plicht en verantwoordelijkheid om geweldige mensen op te leiden.”

Saúl zette zelf in 2017 zijn handtekening onder een contract tot medio 2026 bij los Colchoneros, waardoor een vertrek nogal wat voeten in de aarde zou hebben. Vanwege de problemen die de coronacrisis heeft veroorzaakt bij Atlético doken onlangs echter toch nieuwe geruchten over een transfer op, maar hier lijkt dus voorlopig geen sprake van. De 25-jarige middenvelder heeft een transferclausule van 150 miljoen euro in zijn contract staan.