Van Gaal waarschuwt landgenoten: ‘Ze gaan anders niet veel winnen, vrees ik’

Louis van Gaal veroverde met Ajax de Champions League in 1995. De oud-trainer van de Amsterdamse club is ervan overtuigd dat de belangrijkste Europese clubprijs in 2019 terug had kunnen keren in de Johan Cruijff ArenA. Op de drempel van de finale struikelde de recordkampioen van Nederland echter. Van Gaal herkent veel van zichzelf in de huidige selectie van Ajax, al zal trainer Erik ten Hag volgens hem wel enige aanpassingen moeten doen.

"Daar ben ik het mee eens", antwoordt de clubloze trainer op de stelling van Helden Magazine dat Ajax anno 2020 een ‘scheutje Van Gaal’ bezit. "Ik heb weleens contact met trainer Erik ten Hag. Het voetbal is oogstrelend, maar Erik moet nog wel naar de balans zoeken." Van Gaal zet zijn mening gelijk kracht bij. "Neem het Ajax van vorig jaar dat de halve finale van de Champions League bereikte. Met Dusan Tadic, Hakim Ziyech, David Neres, Frenkie de Jong en van achteruit nog Daley Blind had het elftal eigenlijk te veel creatievelingen."

"Doodzonde, want met die ploeg had Ajax de Champions League kunnen winnen", voegt Van Gaal daaraan toe. De formatie van Ten Hag maakte in het seizoen 2018/19 veel indruk in de Champions League, onder meer door de eliminatie van achtereenvolgens Real Madrid en Juventus. De weg naar de finale lag wagenwijd open, maar in de return van de halve finale van het miljardenbal tegen Tottenham Hotspur ging het in extremis helemaal mis. Lucas Moura dompelde Ajax destijds in rouw met een treffer in de zesde minuut van blessuretijd.

Van Gaal betrekt ook voormalig Ajax-coach Peter Bosz in de discussie. Volgens de ex-bondscoach van Oranje worstelt de trainer van Bayer Leverkusen net als Ten Hag met de combinatie tussen aantrekkelijk voetbal en het behalen van resultaten. "Zolang zij geen aanpassingen doen, gaan ze niet al te veel winnen, vrees ik", uit Van Gaal zijn zorgen. "Dat zou ik jammer vinden, want zij zijn trainers die het in zich hebben om prijzen te winnen in Europa. Maar vooralsnog is de balans in hun elftallen nog niet goed op het moment dat zij de bal verliezen."