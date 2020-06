‘Nieuwe bezuinigingsronde van miljoenen wekt woede Barça-selectie’

Barcelona wil nog een keer een bezuinigingsronde doorvoeren van circa tien miljoen euro, om zo de coronacrisis in financieel opzicht het hoofd te bieden. RAC1 meldt echter woensdag dat de plannen van voorzitter Josep Maria Bartomeu geen gehoor vinden bij de spelers van de Catalaanse grootmacht. Aan de eerste bezuigingingsronde, waarbij de A-selectie tijdelijk zeventig procent van het maandsalaris inleverde, hield Barcelona veertig miljoen euro over.

De arbeidstijdverkorting, ingevoerd in maart, loopt echter op zijn einde, daar Barcelona op zaterdag 13 juni de competitie hervat met een wedstrijd tegen Real Mallorca. Bartomeu kwam in dat kader op 23 mei al met een voorstel richting de spelersgroep van de koploper in LaLiga. De preses vreest flink wat inkomsten mis te lopen als er voorlopig zonder publiek moet worden gespeeld. Naar verluidt heeft de selectie van trainer Quique Setién echter geen zin om weer een flink deel van het salaris in te leveren, nu er binnenkort weer gevoetbald wordt in Spanje.

Ondanks de voorziene problemen in financieel opzicht blijft Barcelona druk bezig met de invulling van de selectie voor komend seizoen. Volgens AS zou er al een persoonlijk akkoord zijn bereikt met Lautaro Martínez. De aanvaller kan in het Camp Nou een vijfjarig contract tekenen, met een jaarsalaris van naar verluidt twaalf miljoen euro. Dit bedrag kan door verschillende bonussen nog verder oplopen. Internazionale houdt echter vast aan de ontsnappingclausule van 111 miljoen euro op een transferbedrag van 80 miljoen euro, met twee spelers van Barcelona inbegrepen in de deal. De Catalanen willen volgens berichtgeving in Spanje niet verder gaan dan zestig miljoen euro. Tevens is Juventus-middenvelder Miralem Pjanic reeds in verband gebracht met een overgang naar de Spaanse lijstaanvoerder.

Aan de andere kant is het ook goed mogelijk dat Barcelona op korte termijn afscheid neemt van enkele spelers, om zo de financiële mogelijkheden te vergroten. De blessuregevoelige Ousmane Dembélé is door Mundo Deportivo al gelinkt aan Juventus. Daarnaast staan ook Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Neto, Jean-Clair Todibo, Moussa Wagué en Junior Firpo op de nominatie om de club te verlaten. Concrete aanbiedingen zijn echter nog niet binnengekomen op de burelen in het Camp Nou.