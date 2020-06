Duidelijke taal over Red Bull-deal in Eredivisie: ‘Niet aan de orde’

Energiedrankfabrikant Red Bull heeft met RB Leipzig en Red Bull Salzburg al twee clubs in Europa en woensdagochtend doken in de Duitse boulevardkrant BILD geruchten op over een verdere uitbreiding van het imperium. Hierbij werd ook een mogelijke samenwerking met Vitesse naar voren geschoven, maar daar lijkt geen sprake van te zijn.

Een woordvoerder van de Arnhemse club is tegenover het Algemeen Dagblad namelijk stellig over de berichtgeving: “Wij ontkrachten de geruchten, het is niet aan de orde”, laat hij optekenen door de ochtendkrant. Een samenwerking tussen Vitesse en de Red Bull-clubs leek op het eerste gezicht niet onlogisch, aangezien trainer Thomas Letsch en technisch directeur Johannes Spors daar een verleden hebben.

Letsch was als jeugdtrainer, assistent en interim-coach jarenlang werkzaam bij Red Bull Salzburg, terwijl Spors een verleden heeft als scout bij RB Leipzig. Als andere opties voor het Red Bull-imperium, dat op zoek is naar een plek om talenten ervaring op te kunnen laten doen op het hoogste niveau, worden door BILD ook het Deense Aarhus GF, het Belgische KV Oostende en het Zwitsers FC St. Gallen genoemd.

Vitesse heeft zelf overigens al jarenlang een samenwerkingsverband met de Engelse topclub Chelsea. Via deze constructie kwamen in de afgelopen seizoenen onder meer Matt Miazga, Patrick van Aanholt, Mason Mount, Lewis Baker, Dominic Solanke en Christian Atsu naar Arnhem.