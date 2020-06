Uitgelekt Real Madrid-shirt doet fans denken aan Tiger King

Het nieuwe Real Madrid-shirt voor het seizoen 2020/21 lijkt te zijn uitgelekt. Op sociale media gaan foto’s rond van het nieuwe tricot van de Koninklijke en de reacties zijn wisselend. De spelers van trainer Zinédine Zidane lijken te gaan spelen in een shirt met een roze tijgerprint op de mouwen.

FootyHeadlines heeft de beelden naar buiten gebracht van het nieuwe Real Madrid-shirt. Wanneer dit daadwerkelijk het nieuwe shirt is van de Spaanse grootmacht, gaat het team van Zidane spelen met een v-hals. De tagline van shirtsponsor Fly Emirates verandert in ‘Fly Better’. De drie strepen van het sportkledingmerk Adidas zijn roze, evenals een deel van de mouwen. Het is niet voor het eerst dat het thuisshirt van Real Madrid roze accenten heeft. In het seizoen 2014/15 was het uittenue roze.

this is the NEW @realmadrid home shirt for next season 20-21 !!! ?????? pic.twitter.com/fTjoAEEe7E — Billy Dolton (@BillyDolton) June 2, 2020

Het nieuwe shirt zou eind mei van dit jaar gelanceerd worden, maar door de coronacrisis laat de lancering nog even op zich wachten. Op sociale media zijn de reacties wisselend. Sommigen noement het ‘prachtig’, anderen zijn een stuk kritischer. “Real Madrid lijkt volgend seizoen op de Tiger King”, zo klinkt een reactie op Twitter, doelend op de tijgerprint op de mouwen en verwijzend naar de populaire Netflix-serie. Een andere supporters is ook niet onder de indruk van het ontwerp: “Deze ontwerper wil heel graag dat Barça een nieuwe treble wint.”