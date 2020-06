‘Barcelona sluit akkoord over vijfjarige deal met salaris van 12 miljoen euro’

Barcelona is tot een persoonlijk akkoord gekomen met Lautaro Martínez over een contract voor vijf seizoenen, zo verzekert Sport. De aanvaller van Internazionale kan in het Camp Nou een jaarsalaris van twaalf miljoen euro tegemoet zien, een bedrag dat door bonussen verder kan oplopen. Een akkoord tussen beide clubs is echter nog niet gesloten, zo klinkt het. Internazionale is naar verluidt niet bereid om water bij de wijn te doen inzake een deal voor Martínez.

De Argentijnse aanvaller, die voor de coronacrisis veel indruk maakte bij de Italiaanse grootmacht, heeft een ontsnappingsclausule van 111 miljoen euro in zijn tot medio 2023 lopende contract staan. De bepaling is wel alleen geldig tot 15 juli. Tevens staat de clubleiding van Internazionale naar verluidt open voor een transfersom van tachtig miljoen euro voor Martínez. Als onderdeel van de deal zou Barcelona dan twee spelers richting Milaan sturen.

Frenkie de Jong weer in training: 'Geniet vooral van de rondo's'

Trainer Quique Setién staat volgens Sport niet onwelwillend tegenover een ruildeal, met onder meer Arturo Vidal, Ivan Rakitic en Júnior Firpo als mogelijke kandidaten. Het bestuur van Barcelona voelt er echter weinig voor om tijdens de coronacrisis tachtig miljoen euro neer te leggen. Men hoopt dat de transfersom voor Martínez kan worden teruggebracht tot zestig miljoen euro en dat de gesprekken die gepland staan voor de komende periode het gewenste resultaat zullen opleveren. Barcelona is tevens in de markt voor Miralem Pjanic, al is het onzeker of er een akkoord zal worden bereikt met Juventus.

Marca schetste onlangs een niet al te rooskleurig beeld van Barcelona in financieel opzicht. Alleen Ansu Fati, Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann en Lionel Messi zijn naar verluidt zeker van hun sportieve toekomst bij de Catalaanse grootmacht. Naast Rakitic, Vidal en Júnior Firpo mogen ook Neto, Jean-Clair Todibo, Ousmane Dembélé en Moussa Wagué uitzien naar een andere werkgever. Concrete aanbiedingen zijn evenwel nog niet binnengekomen bij de koploper in LaLiga.