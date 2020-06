Vermeend Ajax-doelwit Schwolow stelt duidelijke voorwaarde bij transfer

SC Freiburg-doelman Alexander Schwolow zal zijn huidige werkgever niet zomaar verlaten. De 27-jarige keeper maakt dit seizoen grote indruk in de Bundesliga, waardoor hij gelinkt wordt aan diverse clubs. Hij zou hoog op het lijstje staan bij Schalke 04, terwijl hij ook in beeld zou zijn bij Ajax. In Amsterdam zou hij kandidaat zijn om André Onana op te volgen.

Onana heeft aangegeven dat hij de komende transferperiode weg wil bij Ajax. In de zoektocht naar een nieuwe keeper zouden de Amsterdammers zijn uitgekomen bij Schwolow. In gesprek met de Deutsche Presser-Agentur wordt de keeper geconfronteerd met de interesse. “Het is over het algemeen goed om ernaar gevraagd te worden, maar ik doe het rustig aan”', aldus Schwolow.

“Ik heb geen reden om me zorgen te maken”, vervolgt de keeper, die ook bij Benfica wordt genoemd. Schwolow zal Freiburg niet zomaar verlaten en stelt een duidelijke voorwaarde bij een transfer. “Ik voel me op dit moment erg op mijn gemak bij SC Freiburg en ik zal de club alleen verlaten als het plaatje elders volledig klopt.” Het contract van de sluitpost loopt door tot medio 2022.

De interesse van Ajax in Schwolow werd vorige maand gemeld door Kicker. Volgens het voetbaltijdschrift beschikt hij in zijn contract over een clausule, waardoor hij voor acht miljoen euro is over te nemen. Schwolow werd eerder met een binnenlandse transfer in verband gebracht. Borussia Dortmund en RB Leipzig toonden naar verluidt interesse, maar de keeper zag zelf niets in het vooruitzicht om als tweede doelman te worden aangetrokken.