Hyballa wijst naar ‘koningstransfer’ van NAC: ‘De club wil veel geld voor hem’

Jan-Paul van Hecke is een van de grootste talenten in de Keuken Kampioen Divisie en de verdediger van NAC Breda lijkt voor een transfer naar de Eredivisie te staan. AZ en FC Utrecht zouden reeds een bod hebben uitgebracht op de Zeeuwse mandekker. BN DeStem schreef eerder dat de Bredanaars denken aan een transfersom van meerdere miljoenen euro’s. Peter Hyballa bevestigt dat Van Hecke veel geld moet opleveren.

FC Utrecht heeft volgens het regionale dagblad een bod van een miljoen euro neergelegd in het Rat Verlegh Stadion, terwijl AZ een bod van twee miljoen euro heeft gedaan. NAC heeft beide aanbiedingen naar de prullenbak verwezen, omdat de club van mening is dat Van Hecke meer waard is. De twintigjarige verdediger werd in de zomer van 2018 door NAC opgepikt bij hoofdklasser Goes en heeft zich in Breda stormachtig ontwikkeld. Hij zou de interesse hebben gewekt van bijna de complete Eredivisie. Alleen Ajax en PSV zouden niet achter zijn handtekening aanzitten.

“Het is de laatste weken wat rustiger rond hem”, vertelt Hyballa in gesprek met Voetbal International. “Nog één jaartje bij NAC blijven zou voor hem en voor de club goed zijn, maar het is duidelijk dat Van Hecke de koningstransfer van NAC moet worden. De club is duidelijk, ze willen veel geld voor hem.” De Duitse trainer wil graag sportief succes boeken, maar weet ook dat inkomsten uit transfers belangrijk zijn. “Wij moeten promoveren, die druk leggen we onszelf op, maar misschien moet je ook één of twee spelers verkopen terwijl je die eigenlijk wilt behouden.”

De man die over de transfers gaat bij NAC is technisch manager Tom van den Abbeele. Hij is mogelijk zelf bezig aan zijn laatste maanden in Breda. Volgens BN DeStem staat hij namelijk in de serieuze belangstelling van Cercle Brugge. Hij is op de hoogte van de belangstelling vanuit België, maar zegt in een korte reactie dat ‘het niet aan de orde is’.