'PSV mag hopen op 71-voudig international met lage transfersom’

De nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt kan komend seizoen mogelijk toch beschikken over Ricardo Rodríguez. De van AC Milan gehuurde linksback keert normaliter terug naar Italië, maar volgens het Eindhovens Dagblad staat de ervaren Zwitserse verdediger niet onwelwillend tegenover een definitieve overstap naar het Philips Stadion. PSV heeft echter stevige concurrentie van clubs uit de Serie A.

Technisch manager John de Jong slaagde er in januari in om Rodríguez op huurbasis naar Eindhoven te halen. De 27-jarige linkspoot moest in de Serie A genoegen nemen met een plek op de bank. Met het EK in zicht wilde de 71-voudig international aan spelen toekomen en zodoende vertrok hij naar de Eredivisie. Na een invalbeurt en vijf basisplaatsen werd het seizoen abrupt afgebroken door de coronacrisis en was de UEFA genoodzaakt om het EK een jaar uit te stellen.

Hoewel Rodríguez volgens het regionale dagblad enthousiast is over een langer verblijf bij PSV, gaat zijn salaris mogelijk een struikelblok vormen. Bij AC Milan verdient hij drie miljoen euro netto per jaar. Naar verluidt is hij echter bereid om een behoorlijk deel van dat bedrag in te leveren bij een meerjarig contract bij een nieuwe club. Zijn verbintenis in het San Siro loopt nog door tot medio 2021, waardoor hij naar verwachting voor een relatief lage transfersom kan worden overgenomen.

Milan zou volgens ingewijden genoegen nemen met een transfersom van ongeveer een miljoen euro. In Italiaanse media werd reeds een ruildeal besproken, daar Denzel Dumfries in de belangstelling staat van Milan en de omgekeerde weg zou moeten bewandelen. Van een bod is echter nog geen sprake. Of PSV volgend seizoen daadwerkelijk kan beschikken over Rodríguez zal moeten blijken. Ook Napoli en AS Roma zouden azen op zijn handtekening.