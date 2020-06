BILD: Leipzig wil Red Bull-netwerk uitbreiden en denkt aan Eredivisie

RB Leipzig is op zoek naar een club in het buitenland om een samenwerkingsverband mee aan te gaan. Dankzij de hoofdsponsor werkt de Bundesliga-club al nauw samen met Red Bull Salzburg, maar Leipzig wil volgens BILD ook in andere landen rondkijken. De pijlen zouden zijn gericht op verschillende clubs uit Europa, waaronder ook Vitesse.

Leipzig wil talenten die door trainer Julian Nagelsmann nog niet rijp worden geacht stallen bij andere clubs waar zij meer ervaring kunnen opdoen op het hoogste niveau. Als voorbeeld neemt BILD de achttienjarige Tom Krauss. De talentvolle middenvelder komt nog tekort voor het grote werk in de Bundesliga. Mocht er in Duitsland geen club gevonden worden waar de aanvoerder van Duitsland Onder-19 tijdelijk aan verhuurd kan worden, dan kijkt men over de grens.

De club wil het Red Bull-netwerk gebruiken om talentvolle spelers speeltijd te gunnen buiten Leipzig en Salzubrg. Volgens het Duitse dagblad is niet alleen Vitesse in beeld, maar ook Aarhus GF (Denemarken), KV Oostende (België) en het Zwitserse FC St. Gallen. Dat Leipzig bij deze clubs uitkomt is geen toeval. Peter Zeidler is trainer van St. Gallen en heeft een verleden bij Salzburg, terwijl de nieuwe Vitesse-trainer Thomas Letsch jarenlang werkte bij Red Bull Salzburg. Bovendien is technisch directeur Johannes Spors een bekende van het Red Bull-imperium. Hij was tussen 2015 en 2018 werkzaam als scout bij Leipzig.

Letsch werd onlangs aangesteld door Vitesse als de nieuwe hoofdtrainer. Hij werkte geruime tijd in de jeugd van Salzburg, waar hij werd aangesteld door toenmalig technisch directeur Ralf Rangnick. Het is onbekend hoe de club uit Arnhem uit een samenwerkingsverband staat. Vitesse heeft al jarenlang eenzelfde soort samenwerkingsverband met Chelsea. Leipzig is al langer op zoek naar clubs om mee samen te werken. Afgelopen zomer werd hierover gesproken met Paderborn, maar een deal kwam niet van de grond.