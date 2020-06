‘Nacer Chadli heeft twee opties: Champions League- óf Europa League-voetbal’

Nacer Chadli is volgend seizoen vermoedelijk opnieuw actief in de Belgische competitie, maar dat zal niet in dienst van Anderlecht zijn. De dertigjarige vleugelspeler nam deze week afscheid van zijn ploeggenoten bij Paars-Wit en keert normaliter terug bij AS Monaco. Chadli lijkt echter geen toekomst te hebben bij de club uit het Franse prinsdom en kan volgens RMC Sport volgend seizoen bij twee clubs terugkeren in België: Club Brugge en Antwerp FC.

Chadli werd afgelopen seizoen door AS Monaco op huurbasis gestald bij Anderlecht. De ex-speler van onder meer AGOVV Apeldoorn en FC Twente kende een betrekkelijk kleurloos seizoen bij de grootmacht uit Anderlecht. Chadli wist in de zeventien wedstrijden die hij speelde weliswaar acht doelpunten en vier assists aan te tekenen, maar stond in totaal ook anderhalve maand buitenspel met een kuitblessure. Bovendien kwam Anderlecht op de ranglijst niet verder dan een teleurstellende achtste plaats, met liefst 27 punten minder dan landskampioen Club Brugge.

Het contract van Chadli bij AS Monaco loopt nog door tot de zomer van 2021, maar RMC Sport verzekert vanavond dat trainer Robert Moreno van de Monegasken komend seizoen geen gebruik wenst te maken van de diensten van de Belgisch international. Chadli wil met het oog op het EK van volgend jaar in beeld te blijven bij de Belgische bondscoach Roberto Martínez en staat om die reden open voor een nieuwe periode in de Belgische competitie.

Een terugkeer bij Anderlecht is echter geen optie, meldde eerder Het Nieuwsblad al. Volgens RMC Sport maken twee andere clubs uit de Belgische competitie echter wel kans op de komst van Chadli: Club Brugge en Antwerp FC. Club Brugge kroonde zich afgelopen seizoen met groot machtsvertoon tot kampioen van België en kan Chadli volgend seizoen Champions League-voetbal bieden. Opvallender is de interesse van Antwerp FC, dat zich volgend jaar als nummer vier van België mag gaan melden in de voorronde van de Europa League en naar verluidt bereid is om de aanbieding van Club Brugge financieel te matchen.