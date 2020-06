Ronaldo oogst lof met extreem vroege aankomst bij trainingscomplex Juventus

Cristiano Ronaldo heeft dinsdagmiddag opzien gebaard door ruim vier uur voor de start van de dagelijkse oefensessie op het trainingscomplex van Juventus te verschijnen, zo weet Tuttosport te melden. De training van La Vecchia Signora stond gepland voor omstreeks vijf uur, maar de 35-jarige aanvaller uit Portugal arriveerde al om 12.52 uur op het trainingscomplex van de huidige koploper in de Serie A.

Bovengenoemde Italiaanse krant schrijft dat Ronaldo zich onderwierp aan een individuele trainingssessie, voordat de routinier aansloot bij zijn ploeggenoten. De 164-voudig international van Portugal wil topfit aan de hervatting van de Serie A verschijnen zo klinkt het. Op 20 juni wordt er weer gevoetbald in Italië en de resterende twaalf speelronden moeten binnen zes weken worden afgewerkt, zo werd maandag wereldkundig gemaakt. De resterende wedstrijden worden waarschijnlijk onder zeer warme omstandigheden gespeeld, waardoor extra trainingsarbeid in de optiek van CR7 noodzakelijk is.

Ronaldo en zijn Juventus weer terug op het trainingsveld

Juventus is sinds 22 mei weer in training, ondanks de strikte regels omtrent de coronacrisis, en Ronaldo geeft met name via Instagram geregeld updates wat betreft zijn vorderingen op trainingsgebied. Tuttosport wist maandag al te melden dat de Portugees op het gebied van snelheid winst had geboekt, vergeleken met de cijfers van maart, toen de competitie werd stilgelegd. Ronaldo trainde tijdens de verplichte quaraintaine toch nog steeds drie tot vier uur per dag.

Ronaldo staat op 22 juni voor het eerst weer op het veld, als er een bezoek wordt gebracht aan het Bologna van de Nederlanders Mitchell Dijks, Stefano Denswil en Jerdy Schouten. In het resterende competitieprogramma staan tevens ontmoetingen met AC Milan, Atalanta, AS Roma en Lazio op de rol. Laatstgenoemde club volgt Juventus op slechts een punt: 63 om 62. Internazionale, dat eerder dit seizoen enige tijd de lijstaanvoerder was, volgt op negen punten. Het elftal van trainer Antonio Conte heeft echter wel een wedstrijd minder gespeeld.