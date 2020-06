‘Besiktas troeft Galatasaray af en hoopt op spoedig akkoord met Ajax’

Besiktas mengt zich nadrukkelijk in de strijd om de handtekening van Razvan Marin, zo weet het Turkse medium Fanatik dinsdag te melden. De berichtgeving komt twee dagen nadat Fotomac de Roemeense middenvelder van Ajax in verband had gebracht met rivaal Galatasaray. Marin beschikt in de Johan Cruijff ArenA over een contract tot medio 2024, maar een tussentijds vertrek lijkt steeds waarschijnlijker te worden.

Naar verluidt zijn de eerste contacten met het management van Marin al gelegd door de clubleiding van Besiktas en is er goede hoop dat binnenkort een akkoord wordt gesloten. Petre Marin, de vader van de jonge Ajacied, wil echter liever niet speculeren over een transfer van zijn zoon richting de Turkse competitie. "Ik weet van de geruchten, maar weet niets van een overgang naar Galatasaray of Besiktas", zo benadrukt hij in een reactie aan Fanatik. "Razvan wacht rustig af wat er komen gaat. Hij was in de winterstop nog dicht bij een vertrek bij Ajax, maar ze lieten hem uiteindelijk niet gaan." Volgens verhalen in de Belgische media had Club Brugge vijftien miljoen euro over voor de middenvelder. Een deal met Ajax werd echter niet gesloten.

Zaakwaarnemer Florin Vulturar bevestigt de gesprekken met het bestuur van Besiktas over een eventuele transfer van Marin naar Istanbul. Details wil de zakelijk adviseur van de Roemeen echter niet prijsgeven. "Ik weet dat er over hem wordt gesproken, maar ik kan er momenteel weinig aan toevoegen. Razvan beschikt over een doorlopend contract bij Ajax. We zullen wel zien wat er gaat gebeuren." De transferwaarde van Marin, vorig jaar voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Standard Luik, wordt door Fanatik momenteel geschat op acht miljoen euro. Het is nog niet bekend of Besiktas een dergelijk bedrag voor hem wil neerleggen. Het Eindhovens Dagblad meldt dinsdag dat de Turken naast Marin ook 'zeer serieuze' interesse hebben in PSV-doelman Jeroen Zoet. Daarnaast is Leroy Fer op de radar verschenen van de technische leiding van Besiktas.

Landgenoot Florin Bratu, met een verleden bij Galatasaray, juicht een vertrek van Marin bij Ajax van harte toe. "Het is een enorme verantwoordelijkheid, want er hebben veel Roemenen met waarde en karakter bij Galatasaray gespeeld. Ik denk dat je snel vergeleken wordt met de andere Roemenen die ooit bij Galatasaray hebben gespeeld”, zo verwijst Bratu tegenover ProSport naar onder meer Gheorghe Hagi, die tussen 1996 en 2001 voor Galatasaray speelde. "Ik geloof in Marin, het is een team waar zijn speelstijl goed past. Hij is een hele intelligente speler, iemand die het spel precies kent en niet teveel in duel komt met zijn tegenstander."