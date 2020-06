Eén Nederlander in beste Premier League-elftal ooit met alleen buitenlanders

In het beste Premier League-elftal ooit met alleen buitenlanders, samengesteld door The Sun, is plaats voor Virgil van Dijk. De verdediger van de aanstaande kampioen Liverpool is de enige Nederlander in het sterrenensemble, want onder meer Dennis Bergkamp en Robin van Persie zijn niet geselecteerd. Van Dijk speelt sinds januari 2018 voor the Reds en is sindsdien uitgegroeid tot een ware publiekslieveling op Anfield.

Van Dijk wordt in de driemansverdediging geflankeerd door voormalig Manchester United-stopper Nemanja Vidic en Vincent Kompany, die vorig jaar na enkele zeer succesvolle seizoenen afscheid nam van Manchester City. Laatstgenoemde vervolgde zijn loopbaan bij Anderlecht. In eerste instantie als trainer-speler, maar na een serie slechte resultaten legde hij zijn trainerswerkzaamheden neer. Onder de lat is plaats voor Peter Schmeichel. De Deense sluitpost veroverde meerdere landstitels met Manchester United. In 1999, zijn laatste seizoen op Old Trafford, stond Schmeichel met de Champions League-beker in zijn handen.

David Silva is een van de controlerende middenvelders. De Spanjaard kwam in 2010 binnen bij Manchester City en was in de afgelopen tien jaar een van de pijlers onder het succes van het elftal van manager Josep Guardiola. De routinier kondigde vorig jaar aan dat hij deze zomer zou vertrekken uit het Etihad Stadium, al heeft Silva, mede door de coronacrisis, nog geen nieuwe club gevonden. De andere controleur is Patrick Vieira, tussen 1996 en 2005 de aanjager van Arsenal. De Fransman, thans coach van OGC Nice, won onder meer tweemaal de double en hij wordt gezien als een van de beste middenvelders ooit die in Engeland heeft gespeeld.

De beste buitenlanders in de Premier League, volgens The Sun

Op de linkerflank is er plaats voor Eden Hazard. De vleugelaanvaller, vorig jaar voor honderd miljoen euro overgenomen door Real Madrid, was enige seizoenen een van de dragende krachten van Chelsea. Naast enkele landstitels veroverde Hazard ook de Europa League, door in 2019 in de finale met 1-4 te winnen van Arsenal. In de eindstrijd trof hij tweemaal doel. Eric Cantona is net achter de spitsen geposteerd. De Franse spelmaker droeg tussen 1992 en 1997 het shirt van Manchester United en won in die periode vier kampioenschappen. Cristiano Ronaldo start aan de rechterkant. Bij Manchester United kreeg de loopbaan van de Portugees gestalte. In 2009 leverde hem dat een transfer op naar Real Madrid. In de finale van de Champions League in 2008 faalde hij in de strafschoppenserie vanaf elf meter. Desondanks werd de belangrijkste Europese clubprijs in de wacht gesleept, mede dankzij uitblinker Edwin van der Sar.

De spitsposities in het dreamteam van The Sun worden ingenomen door Thierry Henry en Sergio Agüero. Laatstgenoemde nam in januari het record over van Henry wat betreft de meeste doelpunten in de Premier League. De Argentijnse aanvaller staat inmiddels op 180 treffers, in 255 duels, op het hoogste niveau in Engeland, terwijl de teller bij de voormalig Arsenal-spits bleef steken op 176 (in 258 wedstrijden). De verbintenis van Agüero in Manchester loopt nog een seizoen door, waardoor het zeer aannemelijk is dat de Zuid-Amerikaan zijn record nog scherper zal stellen.