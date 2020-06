Fraaie transfer lonkt voor Jeroen Zoet: ‘De interesse is zeer serieus’

De interesse van Besiktas in Jeroen Zoet is ‘zeer serieus’, zo meldt het Eindhovens Dagblad dinsdagavond. De doelman van PSV bij de grootmacht uit Istanbul in beeld als opvolger van de reeds vertrokken Loris Karius en wordt door Besiktas beschouwd als ‘een goalie van allure’. Eerder op de dag meldde BG Sports dat Zoet al persoonlijk rond zou zijn met Besiktas; volgens het Eindhovens Dagblad is daar nog geen sprake van.

Het regionale dagblad verzekert wel dat Zoet bij Besiktas in beeld is om komend seizoen eerste doelman te worden. De 29-jarige keeper werd het afgelopen halfjaar door PSV op huurbasis gestald bij FC Utrecht en heeft in de Domstad de nodige indruk gemaakt op de clubleiding van Besiktas. Zoet zou onder meer bekeken zijn in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax, toen hij zijn doel schoon hield en met FC Utrecht met 1-0 zegevierde.

PSV staat in principe open voor een zomers vertrek van Zoet. De elfvoudig international van het Nederlands elftal was zijn plek onder de lat het afgelopen seizoen al kwijtgeraakt aan Lars Unnerstall en ligt nog maar één voetbaljaargang vast in Eindhoven. PSV wil een transfersom toucheren voor Zoet, waardoor een vertrek aankomende zomer logisch zou zijn. Verregaande onderhandelingen tussen de Eindhovenaren en Besiktas over Zoet zouden echter nog niet lopen.

Zoet moet bij Besiktas de opvolger van Karius worden. Laatstgenoemde liet vorige maand zijn contract met de club ontbinden na een geschil over achterstallig loon. Besiktas is overigens niet de enige club met belangstelling voor Zoet: eerder werd ook het Duitse Union Berlin al gelinkt aan de doelman.