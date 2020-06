‘Juventus verdringt Man City als favoriet voor transfer van 50 miljoen’

Juventus heeft Manchester City verdrongen als favoriet in de strijd om Houssem Aouar, zo verzekert L’Équipe dinsdagavond. Lange tijd leek de Engelse topclub de beste papieren te hebben om aan de haal te gaan met de zomerse komst van de middenvelder van Olympique Lyon, maar inmiddels zou Juventus de meest waarschijnlijke bestemming zijn voor Aouar.

Dat Aouar aankomende zomer gaat vertrekken bij Lyon, lijdt in Frankrijk inmiddels geen twijfel meer. Het contract van de 22-jarige middenvelder loopt weliswaar nog twee seizoenen door, maar Lyon vreest de financiële gevolgen van coronacrisis en heeft intern al besloten dat Aouar verkocht kan worden. De Franse jeugdinternational vertegenwoordigt van alle selectiespelers van les Gones de hoogste transferwaarde – naar verwachting ongeveer 50 miljoen euro – en kan de clubkas zodoende het beste spekken.

Aanvankelijk was de verwachting in Frankrijk dat Aouar op weg was naar Manchester City. Manager Josep Guardiola van the Citizens is een fervent bewonderaar van de technicus en ziet in hem de ideale versterking voor zijn middenveld. L’Équipe weet vanavond echter te melden dat het hoogst onzeker is of Aouar aankomende zomer überhaupt haalbaar is voor de Engelsen.

Manchester City werd eerder dit kalenderjaar namelijk door de UEFA voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal. De huidige nummer twee van de Premier League ging bij sporttribunaal CAS nog wel in beroep tegen de schorsing (en is nog altijd in afwachting van een uitspraak), maar volgens L’Équipe betekent de onzekerheid omrent de sportieve toekomst van de club in elk geval dat Juventus nu de favoriet is in de strijd om Aouar. De Italiaanse grootmacht toonde eerder ook belangstelling voor Arthur Melo, maar de Braziliaanse middenvelder van Barcelona heeft reeds te kennen gegeven geen heil te zien in een overstap naar Turijn.