Streppel krijgt opvallende tweede optie voor rentree op Nederlandse velden

MVV Maastricht is niet de enige club die Jurgen Streppel als trainer wil terughalen naar Nederland. De Limburger weet dinsdagmiddag te melden dat ook Roda JC Kerkrade de vijftigjarige oefenmeester op het lijstje heeft staan. Streppel zit zonder club, sinds hij in oktober 2019 na een dienstverband van enkele maanden Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten achter zich liet.

Roda is momenteel op zoek naar een definitieve opvolger voor Jean-Paul de Jong. Hij kreeg in februari zijn congé en werd in eerste instantie opgevolgd door Maurice Verberne. De voormalig assistent van De Jong beschikte echter niet over de juiste papieren, waardoor René Trost werd binnengehaald om als interim-trainer het seizoen af te maken. Technisch directeur Jeffrey van As is nu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, een functie waarvoor Alfons Groenendijk als kandidaat werd genoemd.

Groenendijk wordt echter in ieder geval niet de nieuwe trainer van Roda, zo zei Van As tegenover Voetbal International. “Dat denk ik niet. We hebben wel nog altijd veel contact. Ik vind Fons een goede trainer, maar ik weet dat hij in principe op het buitenland wacht”, aldus Van As, die ook direct een streep zette door de namen van Ernie Brandts en Dirk Heesen. De Limburger meldt op basis van ‘meerdere bronnen’ dat Van As in de zoektocht naar een nieuwe trainer nu zou zijn uitgekomen bij Streppel.

Streppel zou echter ook bij rivaal MVV, dat het Keuken Kampioen Divisie-seizoen beëindigde op de vijftiende plaats, in beeld zijn om de vertrekkende Fuat Usta op te volgen. De oefenmeester was eerder in Nederland als trainer werkzaam bij Helmond Sport, Willem II en sc Heerenveen. Hij werkte verder een korte tijd op Cyprus bij Anorthosis Famagusta. Al-Jazira was zoals gezegd zijn voorlopig laatste werkgever als coach.