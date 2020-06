‘PSG meldt zich alleen bij mislukken van deal in Italië bij Ajax’

In navolging van France Football meldt ook ESPN dat Paris Saint-Germain in de markt is voor Sergiño Dest. Er wordt echter gemeld dat les Parisiens zich alleen in Amsterdam melden als Adam Marusic van Lazio niet haalbaar blijkt te zijn. De 27-jarige Montenegrijnse vleugelspeler geldt in Parijs als de gedroomde opvolger van Thomas Meunier, die PSG met een aflopend contract gaat verlaten.

Marusic speelt sinds 2017 voor Lazio en droeg eerder het shirt van KV Oostende, KV Kortrijk en FK Vozdovac. De 27-voudig international van Montenegro kan op de hele rechterflank uit de voeten en heeft in Rome nog een contract tot medio 2022, waardoor Lazio een fors bedrag kan verlangen. Alleen als PSG er niet uitkomt met Lazio, meldt men zich bij Ajax voor Dest. Technisch directeur Leonardo heeft dan ook voorlopig nog geen contact gelegd met de Amsterdammers of de entourage van Dest. Dit staat in contrast met de berichtgeving van France Football, dat schreef dat er al sprake was geweest van een waar ‘charmeoffensief’ met een rooskleurig geschetst toekomstbeeld.

Leonardo is wel uitermate gecharmeerd van het profiel van Dest, ondanks dat hij nog relatief onervaren is. Dat Dest vertegenwoordigd wordt door de Stellar Group, wordt door ESPN als groot voordeel beschouwd. Het managementkantoor heeft een goede band met de clubleiding van PSG, door recente deals met hun cliënten Grzegorz Krychowiak (in 2016 overgenomen van Sevilla, inmiddels vertrokken naar Lokomotiv Moskou) en Loic Mbe Soh (tekende in 2018 zijn eerste profcontract bij PSG).

Het staat vast dat PSG komende zomer een rechtsback aan de selectie gaat toevoegen. Door het vertrek van Meunier blijven er met Thilo Kehrer en Colin Dagba nog twee rechtsbacks over in de selectie van de kampioen van Frankrijk, waardoor er in ieder geval één optie bij moet komen. Dest werd eerder al gelinkt aan Bayern München en Barcelona en moet volgens ESPN circa twintig miljoen euro kosten.

Dest beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van Ajax. Trainer Erik ten Hag deed in alle competities 36 keer een beroep op de rechterverdediger, die bovendien door de technische staf van de Amsterdammers werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Het contract van Dest loopt nog twee jaar door, maar Ajax zou bij een transfersom van ongeveer twintig miljoen bereid zijn om mee te werken aan een zomers vertrek, mede door de aanwezigheid van Noussair Mazraoui, die de afgelopen twee seizoenen al regelmatig opdraafde als rechtsback.