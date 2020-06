ADO neemt voormalig jeugdspeler van Ajax over van Swansea City

ADO Den Haag heeft zich versterkt met Kees de Boer. De twintigjarige middenvelder komt transfervrij over van Swansea City en heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij de Eredivisie-club. De controlerende middenvelder speelde in de jeugd van FC Volendam en Ajax, alvorens hij in 2017 de overstap waagde naar Swansea. Hij wist niet door te breken in Wales en gaat nu voor zijn kans in Den Haag.

De Boer maakte vorig jaar zijn debuut voor Swansea in de League Cup, maar een definitieve doorbraak in het eerste elftal zat er niet in. Het afgelopen seizoen was hij een vaste waarde in het beloftenteam. “We zijn zeer tevreden met de komst van Kees, een jongen waar nog veel rek in zit”, reageert Martin Jol, het hoofd van het technisch hart van ADO. “Hij is een middenvelder met een brede basis, die veel dingen gemakkelijk afgaat. Er kan een mooie voetbaltoekomst voor Kees weggelegd zijn, zeker als hij nog een paar specifieke elementen weet toe te voegen aan zijn spel. Het is goed om meer mogelijkheden te krijgen op het middenveld. Daar kwam dankzij de transfer van Thom Haye ook weer wat meer ruimte vrij.”

‘In dat opzicht is het vertrek bij Ajax wel goed geweest, ja’

“Ik ben blij dat alles is afgerond”, reageert De Boer op de clubwebsite op zijn overstap. “ADO Den Haag toonde afgelopen winter al interesse en ik heb een positief gevoel overgehouden aan de gesprekken. Ik heb ADO Den Haag ook altijd al een mooie club gevonden”, aldus de middenvelder. “Het plaatje past bij de keuze en de stap die ik op dit moment wilde maken. Ik wil mezelf ontwikkelen en laten zien aan het Nederlandse publiek. Hopelijk wordt het een mooi seizoen voor ADO Den Haag.”