Gelekt Manchester City-tenue vergeleken met ‘kersttrui’ en ‘tapijt’

Via social media is het uitshirt van Manchester City voor seizoen 2020/21 uitgelekt. The Citizens zouden hun wedstrijden volgend seizoen gaan spelen in een donkerblauw tenue, waarop met lichtblauw en zwart motieven zijn aangebracht. De reacties op het door Footyheadlines gelekte tenue lopen nogal uiteen, want het shirt wordt vergeleken met een ‘tapijt’ of een ‘kersttrui’.

Manchester City verruilt kledingsponsor Nike komende zomer voor Puma. Eerder werd al het vermeende nieuwe derde tenue van Duitse makelij gelekt en daar waren de reacties verdeeld over. “Onze reeks verschrikkelijke tenues gaat onverminderd door. Wat is dit in vredesnaam voor gedrocht?”, werd er geschreven over het op een Paisley bloemenpatroon geïnspireerde shirt. Het uittenue is naar verluidt geïnspireerd op de architectuur van Manchester, daar het patroon kan worden teruggevonden in de gebouwen in de wijk Castlefield.

Op het donkerblauwe tenue zijn de shirtsponsor en de logo’s goud gekleurd. De nodige mensen schrijven op social media gecharmeerd te zijn van het nieuwe uittenue. “Zelfs als fan van Manchester United moet ik bekennen dat dit een mooi shirt is”, zo valt er te lezen. Er zijn echter niet alleen positieve reacties op het shirt van Manchester City, want het design wordt tevens vergeleken met een ‘tapijt’ of een ‘kersttrui’. “Alle shirts van Manchester City voor volgend seizoen zijn vreselijk.”