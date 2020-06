FC Twente grote verliezer bij verdeling tv-pot van tachtig miljoen euro

De clubs uit de Eredivisie zijn dinsdag akkoord gegaan met het voorstel van de Eredivisie CV om het afgebroken seizoen volledig mee te laten tellen aangaande de verdeling van de tv-gelden. FC Twente is de grootste verliezer van het akkoord, want de Tukkers zakken van de elfde naar de dertiende plaats, waardoor het 370.000 euro misloopt. PEC Zwolle daarentegen is de grote winnaar.

De Eredivisie CV stelt jaarlijks een ranglijst samen aan de hand van een puntentelling, die gebaseerd is op de eindstanden door de jaren heen. De ranglijst van het linkerrijtje blijft ongewijzigd, waardoor er geen clubs zijn die veel geld inleveren of juist extra inkomsten genereren. Ajax blijft koploper en heeft zijn positie verstevigd. Achtervolger PSV presteerde dit seizoen wisselvallig en eindigde in de Eredivisie op de vierde plaats, waardoor het gat met Ajax op de tv-geldenranglijst wordt vergroot. Zodoende is Ajax waarschijnlijk ook de komende seizoenen verzekerd van het hoogste inkomen.

Doordat Twente twee plekken daalt op de ranglijst, stijgt PEC een plek. De Zwollenaren kunnen rekenen op 2,85 miljoen euro, terwijl vorig seizoen nog 2,64 miljoen euro werd bijgeschreven. Willem II stijgt ook en mag rekenen op 2,64 miljoen, 160.000 euro meer dan vorig seizoen. Eredivisie-hekkensluiter RKC Waalwijk moet genoegen nemen met 2,02 miljoen euro. De club uit Waalwijk loopt hierdoor 130.000 euro mis.

"Wij hebben een voorstel gedaan om de competitie te bevriezen en de stand, zoals die nu was, mee te nemen”, vertelt Eredivisie CV-directeur Jan de Jong aan RTV Rijnmond. “Daar waren alle clubs het mee eens. Het sluit ook op wat de KNVB al eerder had besloten en iedereen kon zich daar in vinden.” Het totaalbedrag dat verdeeld wordt onder de clubs komt neer op ongeveer tachtig miljoen euro.

TV-GELDRANGLIJST NA 2019/20