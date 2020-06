Lampard ziet Ajacied slechts als alternatief

Celtic moet concreet vrezen voor het vertrek van Kristoffer Ajer. De Noorse verdediger heeft zich in de kijker gespeeld bij zowel Real Madrid als stadgenoot Atlético Madrid. (Football Espana)

Bournemouth gaat de belangstelling voor Tyrese Campbell nieuw leven inblazen. Stoke City verwees een bod van twaalf miljoen euro op de aanvaller in januari nog naar de prullenbak. (Football Insider)

(The Athletic)