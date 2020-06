Vertrek bij Ajax toegejuicht: ‘Het is een team waar zijn speelstijl goed past’

Razvan Marin werd afgelopen week in Turkije gelinkt aan een overstap naar Galatasaray. De Turkse topclub was eerder al eens in de markt voor de Roemeense middenvelder van Ajax en heeft die belangstelling nu nieuw leven ingeblazen. Florin Bratu, landgenoot van Marin en in het verleden speler van Galatasaray, juicht een stap naar Istanbul toe, zo vertelt hij in een interview met ProSport.

“Het is een enorme verantwoordelijkheid, want er hebben veel Roemenen met waarde en karakter bij Galatasaray gespeeld. Ik denk dat je snel vergeleken wordt met de andere Roemenen die ooit bij Galatasaray hebben gespeeld”, zo verwijst Bratu naar onder meer Gheorghe Hagi, die tussen 1996 en 2001 voor Galatasaray speelde. “Ik geloof in Marin, het is een team waar zijn speelstijl goed past. Hij is een hele intelligente speler, iemand die het spel precies kent en niet teveel in duel komt met zijn tegenstander.”

“Hij houdt er van om aan de bal te zijn”, vervolgt de dertienvoudig Roemeens international, die gedurende zijn loopbaan uitkwam voor onder meer Galatasaray, FC Nantes, Valenciennes en Dinamo Boekarest. “Galatasaray is een team dat doorgaans de wedstrijd controleert. Marin kan initiatief nemen en het spel van Galatasaray coördineren. Hij is volwassen geworden, heeft in twee grote competities gespeeld en heeft nu continuïteit nodig, want daarvan kan hij een betere speler worden.”

“Je hebt de indruk dat het misschien een stap terug is, maar dat kan je niet direct zeggen als je de teams, het budget en de competities naast elkaar legt. Galatasaray is een geweldig team, je kan daar verder groeien. De druk is erg hoog, maar Marin doet zijn werk op het veld en daarom zou hij daar geen problemen mee hebben”, besluit Bratu. Marin kwam afgelopen zomer over van Standard Luik, maar maakte in zeventien optredens voor Ajax nog geen onuitwisbare indruk. Zijn contract in Amsterdam loopt nog tot medio 2024.