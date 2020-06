Ajax moet deel van transfersom direct weer inleveren: ‘Bij ieder bedrag’

Nicolás Tagliafico hoopt komende zomer een transfer te kunnen maken, zo liet hij eerder al doorschemeren. Volgens het Spaanse AS hebben Ajax en de 27-jarige Argentijnse vleugelverdediger afgesproken dat hij na dit seizoen voor een bedrag van 25 miljoen euro mag vertrekken. Van dat bedrag moeten de Amsterdammers nog een deel overmaken naar Independiente, zo bevestigt Tagliafico’s zaakwaarnemer Ricardo Schlieper.

“Independiente heeft een doorverkooppercentage bedongen. Dus bij ieder bedrag dat Ajax ontvangt, gaat er een deel naar Independiente. We weten dat de coronacrisis verschillende clubs heeft geraakt, maar ik denk dat er nog steeds de nodige transfers gaan plaatsvinden”, geeft Schlieper te kennen in gesprek met Joga Bonito. Ajax nam Tagliafico in januari 2018 voor een bedrag van vier miljoen over van Independiente. De Argentijnse club heeft daar naar verluidt een doorverkooppercentage van vijftien procent bij bedongen.

Jonk: 'In Nederland zijn we romantici, maar soms is er geen tijd voor mooi voetbal'

Indien Tagliafico voor 25 miljoen wordt verkocht, gaat er dus 3,75 miljoen naar Independiente. Schlieper is er van overtuigd dat de 25-voudig Argentijns international komende zomer een stap kan maken. “Misschien wordt er in sommige gevallen minder betaald dan voor de pandemie, maar dat is niet het geval bij Tagliafico. We hebben verschillende gesprekken gevoerd met grote clubs”, stelt de belangenbehartiger van Tagliafico, die recent gelinkt werd aan onder meer Atlético Madrid, Barcelona, Arsenal, Chelsea en Paris Saint-Germain.

“Vorig jaar hebben we een afspraak gemaakt met Ajax. Daarin zijn we overeengekomen dat Nico nog een jaar zou blijven, ze hem een goed contract zouden geven en dat hij komende zomer mocht vertrekken. Hij zit in een hele goede fase in zijn carrière en dit is het ideale moment om de stap naar een grotere competitie te maken”, besluit Schlieper. Het contract van Tagliafico bij Ajax loopt nog door tot medio 2022.