Kans op kampioensmedaille zeer klein voor twee Nederlanders bij Liverpool

In aanloop naar de hervatting van de Premier League is het niet de vraag of Liverpool kampioen wordt, maar wanneer. De ploeg verdedigt een voorsprong van liefst 25 punten op Manchester City en kan zich opmaken voor de eerste landstitel in dertig jaar tijd. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zullen de boeken ingaan als sterkhouders van ‘misschien wel het beste Engelse team ooit’, terwijl Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg nog kunnen zorgen voor een extra oranje tintje. Waar staan de twee jonge talenten in hun ontwikkeling?

Door Thijs Verhaar

Beide verdedigers maken officieel deel uit van de hoofdmacht, maar ze speelden dit seizoen nog geen minuut in de Premier League. Wel maken ze veel minuten in de Onder-23, terwijl ze ook in de bekertoernooien hun opwachting mochten maken. Voor de achttienjarige Van den Berg is dat een uitstekende score in zijn debuutseizoen, nadat Liverpool in de zomer van 2019 twee miljoen euro neertelde om hem over te nemen van PEC Zwolle. De eveneens achttienjarige Hoever had wellicht op iets meer gehoopt nadat hij in januari 2019 als zestienjarige debuteerde in de hoofdmacht en dit seizoen diverse goede wedstrijden afwerkte in de beker.

Vooral in de FA Cup-wedstrijd tegen Shrewsbury Town maakte hij indruk. Liverpool besloot destijds een jeugdteam op te stellen toen de replay van het vierderondeduel werd gepland tijdens de ingelaste winterstop voor de vaste basisspelers. Hoever en Van den Berg speelden samen in het hart van de verdediging en slaagden met verve in hun missie om de tegenstander onschadelijk te maken. “Ze vielen op met hun agressiviteit, hun vermogen om vooruit te verdedigen en met hun uitstekende keuzes. Vooral dat is indrukwekkend voor spelers van die leeftijd”, meent Neil Jones, die the Reds namens Goal op de voet volgt.

Toch is het zeker niet alleen maar hosanna voor de Nederlandse talenten. Clubwatcher Jones heeft van diverse mensen rondom de club gehoord dat Van den Berg moeite heeft om te wennen aan zijn nieuwe werkelijkheid. Bij PEC Zwolle mocht hij als jongste debutant ooit al aan het grote werk in de Eredivisie ruiken en in Engeland moet hij zich tevreden stellen met wedstrijden bij de Onder-23 en Onder-19. “Het oogt soms alsof hij wat moeite heeft met die omschakeling en de werkwijze op zich. De speelstijl vraagt veel van hem en hij zal zich in fysiek opzicht moeten verbeteren, terwijl ook zijn reactiesnelheid nog wat extra aandacht behoeft.”

Ook voor Hoever zijn er verbeterpunten, hetgeen volgens Jones ‘natuurlijk geen schande' is. “Hij kende een kickstart met zijn debuut als zestienjarige, maar er zijn nu eenmaal niet veel jonge verdedigers die zo jong al in staat zijn om meteen volop mee te draaien bij zo’n grote club als Liverpool. Vooral in het hart van de verdediging is dit enorm moeilijk en dat is toch waar ze zich allebei op richten, al kan Hoever ook als rechtsback uitstekend uit de voeten.” Volgens de Goal-journalist staat de Nederlander daarom voor een lastige keuze. “Hij is erg goed aan de bal en technisch vaardig, maar hij komt geregeld in de problemen bij hoge ballen. Daar zal hij echt aan moeten werken en dat is ook de reden dat Neco Williams hem de afgelopen maanden voorbij is gestreefd.”

De negentienjarige Welshman wordt binnen de club nu gezien als beste jonge rechtsback achter de onomstreden Trent Alexander-Arnold, dus krijgt hij de voorkeur boven Hoever in de pikorde. Williams is daarom een vast onderdeel van de eerste selectie, terwijl de Nederlanders schipperen tussen de hoofdmacht en de jeugdopleiding in Kirkby. Voor volgend seizoen sluit Jones een verhuurperiode daarom allerminst uit. “Ik denk dat het voor hen allebei een goede optie is, al zijn er veel vragen door de coronacrisis. We weten niet wanneer de lagere leagues weer van start zullen gaan, wanneer en of de transfermarkt überhaupt open gaat en ook de financiële staat van alle clubs is hoogst onduidelijk.”

Van een spoedige verkoop lijkt in ieder geval geen sprake. “Ik denk dat ze de komende jaren allebei de kans gaan krijgen om zich te bewijzen tegenover Klopp. Hij zet geen grote druk op jonge spelers – Alexander-Arnold is echt een uitzondering – en gelooft heel erg in geleidelijke ontwikkeling”, aldus Jones, die van mening is dat beide Nederlanders nog een grote groeimarge hebben en voldoende kansen zullen krijgen bij Liverpool. Mogelijk dat zij zelfs dit seizoen nog bij de wedstrijdselectie aan mogen sluiten als de landstitel binnen is, maar de clubwatcher verwacht niet dat zij dit seizoen hun debuut in de Premier League mogen maken. De kans lijkt daarom klein dat ze een officieel aandenken aan de aanstaande landstitel kunnen toevoegen aan hun prijzenkast.

De Engelse kampioen krijgt jaarlijks veertig medailles uitgereikt en die mogen naar eigen inzicht worden uitgedeeld. De enige voorwaarde is dat alle spelers die ten minste vijf competitiewedstrijden hebben gespeeld er een krijgen. Tot nu toe zijn er 21 selectiespelers die tot dat aantal kwamen en ook een deel van de technische staf zal worden gedecoreerd. Assistent-trainer Pepijn Lijnders en keeperstrainer John Achterberg krijgen dus wel een medaille uitgereikt, terwijl ook Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum vanwege hun grote aantal wedstrijden verzekerd zijn van eremetaal. Het is eveneens toegestaan om clubeigenaren en grote sponsors te vereren met een medaille, dus lijkt er niets over te schieten voor de jonge Nederlanders. Althans niet dit seizoen. “Maar wie weet wat er in de toekomst mogelijk is”, aldus Jones. “Ze zullen geduld moeten betrachten en hard blijven werken. Het talent is in ieder geval aanwezig.”