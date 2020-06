‘Straf voor City kan tot pikante binnenlandse transfer van Sterling leiden’

Manchester City dreigt voor twee jaar te worden uitgesloten van Europees voetbal en dat kan weleens forse gevolgen hebben bij de regerend kampioen van Engeland. Kevin De Bruyne liet eerder al weten dat hij een vertrek overweegt als de straf blijft staan en ook Raheem Sterling zou dan weleens zijn zinnen op een transfer kunnen zetten. The Independent schrijft dat Manchester United zich in dat geval gaat melden voor een zeer pikante transfer.

Manchester United werkt achter de schermen aan de strategie op de transfermarkt. Zolang Manchester City ‘gewoon’ Europees voetbal mag spelen, is iedereen ervan overtuigd dat de kans nihil is dat Sterling de overstap naar Old Trafford wil maken. De straf van the Citizens zou er weleens voor kunnen zorgen dat Sterling ‘beschikbaar’ wordt en in dat geval gaat Manchester United een poging wagen om hem over te nemen van de stadgenoot. The Independent schat de kans echter groter dat Sterling in een dergelijk scenario kiest voor een overstap naar Real Madrid.

Sterling speelt sinds 2015 in het shirt van Manchester City, dat hem destijds voor ruim zestig miljoen euro overnam van Liverpool. Het contract van de 25-jarige aanvaller in het Etihad Stadium loopt nog door tot medio 2023, dus Manchester United zal bij een eventuele transfer vermoedelijk diep in de buidel moeten tasten. Op dit moment prijkt de naam van Sterling in ieder geval nog niet op de zogenaamde prioriteitenlijst voor komende zomer. Bovenaan dat lijstje staat Jack Grealish, die de opties voor manager Ole Gunnar Solskjaer op het middenveld moet vergroten. Indien Aston Villa dit seizoen nog degradeert uit de Premier League, denkt Manchester United een betere kans te maken om de 24-jarige middenvelder voor een aanvaardbaar bedrag over te nemen.

Samen met Grealish, voor wie het al dan niet aanblijven van Paul Pogba nog wel invloed heeft, geniet Jadon Sancho ‘de hoogste prioriteit’ bij Manchester United. De aanvaller van Borussia Dortmund lijkt komende zomer een transfer te gaan maken en the Red Devils gaan ‘alles op alles zetten’ om hem binnen te halen. Ook Joe Rodon staat hoog op het lijstje bij Manchester United. De 22-jarige verdediger van Swansea City wordt als alternatief beschouwd voor de relatief dure centrumverdedigers Kalidou Koulibaly (Napoli) en Dayot Upamecano (RB Leipzig).

Ook Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers) en Declan Rice (West Ham United) bevinden zich op de radar bij Manchester United, maar hun komst geniet momenteel weinig prioriteit. Tegenover de inkomende transfers staat waarschijnlijk het vertrek van Jesse Lingard, die reeds contact heeft gehad met Chris Smalling (AS Roma) en Ashley Young (Internazionale) over de Serie A en gecharmeerd is van een overstap naar Italië. Manchester United roerde zich maandag voor het eerst op de transfermarkt, door Odion Ighalo nog een seizoen te huren van Shanghai Shenhua.