Feyenoord-target bevestigt lopende gesprekken met Frank Arnesen

Feyenoord wil Rini Coolen aanstellen als de nieuwe trainer van het beloftenteam. De ex-trainer van onder meer FC Twente, Adelaide United en Rosenborg BK bevestigt tegenover het Algemeen Dagblad in gesprek te zijn met technisch directeur Frank Arnesen. “We hebben inderdaad contact en we praten nog”, zegt de 53-jarige oud-voetballer tegen de krant.

Coolen was voor het laatst werkzaam bij Rosenborg en zit sinds zijn vertrek uit Noorwegen zonder club. Hij begon daar als het hoofd van de jeugdopleiding, maar werd later aangesteld als hoofdtrainer. Met Rosenborg won hij de landstitel en het bekertoernooi. “Het was een geweldige tijd. In verband met de situatie waarin we nu zitten in de wereld en in de wetenschap dat ik mijn aflopend contract bij Rosenborg toch niet zou gaan verlengen, hebben de club en ik een paar maanden eerder echter afscheid van elkaar genomen”, aldus Coolen. “Ik ben dus beschikbaar voor een nieuwe uitdaging.”

Coolen is niet de eerste keus van Feyenoord. Arnesen heeft eerst Dirk Kuyt benaderd om Feyenoord Onder-21 te trainen, maar hij bedankte voor de eer. Ook Alfons Groenendijk weigerde een functie als trainer voor het beloftenteam. "Ik heb hele goede gesprekken gehad met technisch directeur Frank Arnesen en was ook gevleid dat zo'n mooie club mij wilde hebben", benadrukte Groenendijk woensdag in een reactie aan RTV Rijnmond. "Maar op dit moment liggen mijn ambities bij het hoofdtrainerschap van een club op het hoogste niveau."