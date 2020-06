NEC heeft nieuwe trainer binnen en kiest voor bekende assistent

Rogier Meijer is de nieuwe trainer van NEC. De club uit Nijmegen heeft de aanstelling van de oud-voetballer dinsdag wereldkundig gemaakt. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor een seizoen, met een optie voor nog een jaar. Ron de Groot komt over van Jong NEC en wordt zijn assistent.

Meijer is geen onbekende bij NEC. Hij maakte al sinds april 2019 deel uit van de technische staf. Na het ontslag van Jack de Gier nam hij samen met Adrie Bogers en De Groot de honneurs waar. De Nijmegenaren kozen na het vertrek van De Gier voor het trainerstrio Bogers, Meijer en Francois Gesthuizen, terwijl Meijer ook betrokken bleef bij de selectie. Komend seizoen staat de 38-jarige trainer voor het eerst als eindverantwoordelijke voor de selectie.

“We hebben deze (interne) keuze bewust gemaakt. Rogier is al langere tijd onderdeel van onze club”, reageert algemeen directeur Wilco van Schaik op de clubwebsite. “Eerst bij de Voetbalacademie en daarna is hij vroegtijdig overgeheveld naar het eerste elftal. Rogier heeft met zijn visie over voetbal een goede indruk op ons gemaakt. Daarnaast heeft hij de afgelopen anderhalf jaar al ervaring opgedaan en dat zijn voor zijn ontwikkeling grote en belangrijke stappen geweest.”

NEC heeft bewust voor De Groot als assistent-trainer gekozen, omdat hij de club goed kent en ‘ongelofelijk veel ervaring heeft binnen de voetbalwereld’. “Het vak van assistent is hem op het lijf geschreven, dus ik heb er alle vertrouwen in dat er een goede en betrouwbare staf voor de groep staat het aankomende seizoen”, aldus Van Schaik.

“Vanaf het eerste moment had ik een goed gevoel bij NEC en ik wilde dan ook graag blijven”, aldus Meijer, die als voetballer uitkwam voor De Graafschap. “Ik heb verschillende uitstekende gesprekken gevoerd met Wilco en de RvC en ben ontzettend trots dat ik deze uitdaging aan mag gaan. We willen de weg omhoog inzetten met elkaar en een NEC gaan laten zien waar iedereen trots op is én graag naar kijkt.”