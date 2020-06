‘Vijf spelers en twee stafleden Barça testten positief op coronavirus’

De spelers en stafleden van de clubs in LaLiga werden begin vorige maand voor aanvang van de hervatting van de trainingen getest op het coronavirus en volgens RAC1 heeft dit zeven positieve gevallen opgeleverd bij Barcelona. Het Catalaanse radiostation meldt dat vijf spelers en twee leden van de technische staf het virus is vastgesteld.

Voor al deze zeven gevallen gaat het om een eerdere besmetting en de spelers en stafleden zijn inmiddels hersteld. Zij hebben het virus niet meer onder de leden en vormen dus ook geen gevaar meer voor de rest van de selectie, die inmiddels weer vol in training is met het oog op de hervatting van LaLiga. Om welke spelers het precies gaat is niet duidelijk, aangezien de club geen officiële berichten naar buiten heeft gebracht over de besmettingen.

De besmettingen hebben echter wel tot zorgen bij de medische staf geleid, aangezien de spelers vatbaarder zouden kunnen zijn voor blessures. Samuel Umtiti is tot nu toe de enige speler die een blessure heeft opgelopen sinds de hervatting van de training. De verdediger, die kampte met een kwetsuur aan zijn kuit, stond maandag echter weer gewoon op het trainingsveld.

Barcelona hervat het seizoen op 13 juni met een uitwedstrijd tegen Mallorca. De werkgever van onder meer Frenkie de Jong gaat momenteel met een voorsprong van twee punten op achtervolger Real Madrid aan kop in LaLiga. De clubs in de Spaanse hoogste afdeling hebben nog elf speelronden voor de boeg.