‘Barça meldt zich pas na uitgaande transfer bij Ajax voor beoogde back-up’

Sergiño Dest beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak bij Ajax en de jonge rechtsback wordt inmiddels in verband gebracht met een overstap naar enkele van de grootste clubs van Europa. De namen van Bayern München, Paris Saint-Germain en Barcelona passeerden in de afgelopen weken de revue, al lijkt laatstgenoemde grootmacht op dit moment het minst concreet in de markt voor de Amerikaans international.

Mundo Deportivo weet te melden dat de Catalanen wel gecharmeerd zijn van Dest, maar hem meer als een speler voor de toekomst beschouwen. Hoewel zijn offensieve kwaliteiten, snelheid en handigheid aan de bal allemaal zijn opgevallen in het Camp Nou, bestaat ook de vrees dat Dest defensief nog niet sterk genoeg is.

Barcelona ziet in hem zodoende voorlopig alleen een eventuele back-up voor de rechtsbackpositie en zal daarom enkel in actie komen als bijvoorbeeld Nélson Semedo vertrekt. De Portugees international wordt genoemd als mogelijke aanwinst van Manchester City, terwijl hij ook in een deal met Internazionale of Juventus betrokken zou kunnen worden om de komst van Lautaro Martínez of Miralem Pjanic mogelijk te maken.

Barcelona is daardoor op de korte termijn niet van plan om zich concreet in de Johan Cruijff ArenA te melden voor Dest, die om en nabij de 25 miljoen euro zou moeten kosten. Als de club Dest wel naar Spanje haalt zal dit voorlopig zijn als back-up van Sergi Roberto en niet als basisspeler. Barça is daarom van plan om in de komende tijd de kat uit de boom te kijken en zal zich niet laten verleiden tot een bod als bijvoorbeeld PSG of andere clubs wel concreet worden.