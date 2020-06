Sergio Rapisarda baalt: ‘Ik blijf hopen, maar PSV wil hem nu terug’

De verwachting is dat Maxi Romero na 30 juni, als zijn verhuurperiode aan Vélez Sarsfield eropzit, bij PSV terugkeert. De club uit Argentinië zou de aanvaller graag langer behouden, maar volgens lokale media vraagt PSV een bedrag van een miljoen euro voor een langere verhuurperiode. Dat kan Vélez mede door de financiële gevolgen van de coronacrisis niet betalen, zo betreurt Sergio Rapisarda.

“Vanwege zijn liefde voor Vélez kwam Maxi een jaar zonder het de club iets kostte en was hij bereid om minder dan de helft van zijn salaris te verdienen. Ik blijf hopen, maar PSV wil hem nu terug”, vertelt de voorzitter van Vélez in gesprek met Argentijnse media. Romero debuteerde in 2016 al op zeventienjarige leeftijd in het eerste van los Fortineros en maakte een stormachtige ontwikkeling door.

PSV troefde in januari 2018 onder meer Arsenal en VfB Stuttgart af en maakte tien miljoen euro over. Mede door blessureleed kwam de Argentijn in Eindhoven niet verder dan slechts twee duels voor de hoofdmacht in anderhalf jaar tijd: negen minuten in de Eredivisie en elf in de Champions League. PSV verhuurde Romero voor dit seizoen aan Vélez en daar maakte hij met 7 goals in 22 competitieduels een doorstart.

Het is onduidelijk wat de plannen van PSV en trainer Roger Schmidt met Romero zijn. “We hebben van PSV nog niets gehoord over hun plannen na dit seizoen”, vertelde zaakwaarnemer Emiliano Uria in februari aan Voetbal International. “Maxi speelt tot eind juni voor Vélez en heeft nog een contract voor drie jaar.”

“Vergeet niet dat hij pas 21 jaar oud is, er zit nog heel veel rek in hem, terwijl hij al de nodige ervaring heeft. Ik ben er zeker van dat hij het nog altijd in zich heeft om de top te halen. Maxi wil ook laten zien dat hij bij PSV kan slagen, maar dat is niet alleen aan hem. We wachten af wat de plannen van de club zijn”, zei de belangenbehartiger destijds.