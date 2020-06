PSV ziet Ajax uitlopen en blijft tien jaar hinder ondervinden van vierde plek

Het seizoen 2019/20 kwam in Nederland door de coronacrisis voortijdig ten einde en dat heeft voor de clubs op financieel gebied flinke gevolgen. Ook bij de verdeling van de tv-gelden speelt het afgekapte seizoen een grote rol voor de clubs uit de Eredivisie, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdagochtend. Het is namelijk de bedoeling dat het afgebroken seizoen voor de volle honderd procent meetelt voor de ranglijst van de tv-pot.

Bij de Coöperatie Eerste Divisie werd onlangs na een gelijk geëindigde stemming nog besloten om het seizoen voor driekwart mee te laten wegen, maar dit zal volgens de ochtendkrant niet het geval zijn in de Eredivisie. De achttien directeuren van de betrokken clubs komen dinsdag bij elkaar op Het Kasteel van Sparta Rotterdam en zullen dan van de Eredivisie CV te horen krijgen dat het seizoen volledig meegewogen zal worden. Als er wel gestemd wordt, is de verwachting overigens dat er meer clubs voor dit plan dan tegen zullen zijn.

De pot van tachtig miljoen euro aan tv-gelden wordt verdeeld aan de hand van de resultaten in de afgelopen tien seizoenen, waarbij het meest recente seizoen meeweegt voor een factor tien. Het een-na-laatste seizoen werkt mee voor een factor negen, aflopend naar een factor één voor het minst recente seizoen. De beslissing om het afgekapte seizoen voor de volle honderd procent mee te tellen verandert op dit moment niets aan de top tien van de ranglijst, maar heeft wel gevolgen voor de lange termijn.

Zo zal PSV in zijn strijd met Ajax om de kop van de ranglijst tien jaar lang de gevolgen ondervinden van zijn vierde plek in het afgelopen seizoen. Dit kan in de komende jaren beïnvloeden of de Eindhovenaren net een plek stijgen of dalen op de lijst. Koploper Ajax ontvangt nu jaarlijks ongeveer een miljoen meer dan PSV, dat zelf negen miljoen incasseert. Ook voor FC Twente, dat van de elfde naar de dertiende plek zakt, zijn de gevolgen met een verlies van 350 duizend euro flink. PEC Zwolle en Willem II zijn juist de winnaars doordat zij allebei een plekje stijgen en respectievelijk 200 duizend en 160 duizend extra aan tv-gelden tegemoet mogen zien.