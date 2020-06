Daniel Schwaab tipt Nederlander voor Bundesliga-club: ‘Hij is er klaar voor’

Mark van Bommel wordt regelmatig met een terugkeer in de Bundesliga in verband gebracht. De in december bij PSV ontslagen oefenmeester heeft vanwege zijn periode als speler van Bayern München een goede staat van dienst in Duitsland. In Beieren loopt men tegenwoordig weg met Hansi Flick, die recent een nieuw contract ondertekende, maar Daniel Schwaab acht Van Bommel zeker klaar voor een trainersfunctie bij een andere Bundesliga-club.

“Dat denk ik zeker. Het afgelopen seizoen had ook niet zo mogen lopen. Hij spreekt perfect Duits, heeft lang bij de beste Duitse club gevoetbald. Hij heeft de persoonlijkheid en uitstraling en zijn idee van voetbal om een keer een club in de Bundesliga te trainen”, vertelt de inmiddels ook bij PSV vertrokken Schwaab in De Telegraaf over zijn voormalige trainer.

De vraag is natuurlijk voor welke club Van Bommel zichzelf al klaar voelt. “Van Bommel zal zijn plannen hebben. Het is een groot verschil of je bijvoorbeeld naar Bayer Leverkusen of Borussia Mönchengladbach gaat, waar je dicht tegen de top iets rustiger kunt werken, in plaats van direct naar de absolute top”, vertelt de verdediger. “Daar is de druk direct groot en moet alles gewonnen worden.”

“Ik ben benieuwd hoe snel zoiets voor hem zal komen, maar dat het gaat gebeuren, staat vast.” De 43-jarige Van Bommel was eerst trainer van PSV Onder-19 alvorens hij voor de A-selectie ging staan. In zijn eerste jaar eindigde zijn ploeg als tweede, op drie punten van Ajax. In het toernooi om de TOTO KNVB Beker liet PSV zich toen verrassen door streekgenoot RKC Waalwijk. In het eerste half jaar van het voorbije seizoen was het verval te groot en na slechts twee zeges in zijn laatste twaalf duels werd Van Bommel aan de kant gezet.

Van Bommel hield geïnteresseerde partijen volgens Johan Derksen tijdens het voorbije seizoen af. "Hij wil niet middenin het seizoen instromen. Als hij begint, dan begint hij in de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Ik hoor uit welingelichte bronnen dat al vier clubs bij hem geïnformeerd hebben”, zei de oud-voetballer in april in het tv-programma Veronica Inside. “Hij wil eigenlijk louter in Duitsland werken, en daar past hij ook het beste denk ik.”