Winston Bogarde trots op volle neef: ‘In de twaalfde minuut moest ik wel lachen’

Winston Bogarde zag zijn neefje Meylaro Bogarde afgelopen zaterdag zijn debuut in het eerste van TSG Hoffenheim maken. De vorige week achttien jaar geworden verdediger startte in de basis in het uitduel met FSV Mainz 05 (0-2 winst), al bleef het uiteindelijk bij 45 minuten. De tiener pakte al vroeg in de wedstrijd een gele kaart en kwam naderhand nog goed weg bij een andere charge, waardoor Alfred Schreuder in de rust geen risico nam.

Winston Bogarde is naar eigen zeggen ‘absoluut trots’ op de zoon van de dochter van zijn zus. “Een volle neef. Het feit dat hij nu de jongste Nederlandse debutant in de Bundesliga is, vind ik voor Melayro fantastisch, maar verder niet zo belangrijk”, vertelt de assistent-coach van Ajax dinsdag in De Telegraaf. Melayro Bogarde pakte het record af van generatiegenoot Daishawn Redan (18 jaar en 210 dagen).

De rechterhand van Erik ten Hag weet dat er vergelijkingen met zijn persoon zullen worden gemaakt. “De buitenwacht zal proberen een bepaalde druk op hem te leggen, maar Melayro is een heel stoïcijnse jongen. Hij moet niet naar zijn oom of diens carrière kijken. Zijn streven moet zijn het hoogst haalbare te bereiken. Hopelijk krijgt hij een heel mooie en lange loopbaan en is hij in staat om uiteindelijk prijzen te winnen.”

Bogarde is blij dat Schreuder de trainer van de tiener is. “Alfred is een coach die het aandurft om jonge spelers een kans te geven en een herkenbare voetbalvisie heeft. Melayro is een goede verdediger en supersterk aan de bal, dus dat is een goede match.” Het ontging ook de voormalig Oranje-international niet dat zijn neef vrij snel op de bon ging. “In de twaalfde minuut moest ik wel lachen, ja”, erkent de oud-speler van onder meer Ajax en Barcelona. “Je moet laten zien dat je er bent, je visitekaartje afgeven en dat deed Melayro goed. Al kostte het hem wel een gele kaart.”