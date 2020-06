Bedrijvige Angeliño maakt indruk bij 2-4 overwinning van RB Leipzig

RB Leipzig heeft de derde plaats in de Bundesliga maandagavond heroverd. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann passeerde zowel Bayer Leverkusen als Borussia Mönchengladbach op de ranglijst, door met 2-4 te winnen van nummer elf 1. FC Köln. Manchester City-huurling Angeliño, ex-speler van PSV, gaf zijn eerste assist in Duitse dienst. De back creëerde liefst zeven kansen voor zijn ploeggenoten. Het was een welkome overwinning voor Leipzig, nadat het slechts een van de voorgaande vijf duels in winst had omgezet.

Kingsley Ehizibue had voor de tweede wedstrijd op rij geen basisplaats bij Köln, dat de score al vroeg in de wedstrijd opende. Florian Kainz sneed de verdediging van Leipzig open met een messcherpe steekpass, waarna Elvis Rexhbeçaj de bal langs doelman Péter Gulácsi wilde plaatsen. Hij trof de paal, maar Jhon Córdoba schoot uit de draai raak in de rebound. Diezelfde Córdoba moest de strijd halverwege de eerste helft al staken. Hij strompelde al enkel minuten over het veld na een botsing met Dayot Upamecano en moest zich uiteindelijk laten vervangen. Anthony Modeste kwam voor hem binnen de lijnen. Na de wissel liep het een stuk minder soepel bij het sterk begonnen Köln.

Op het moment van de wissel stond het 1-1, want vlak voordat Córdoba het veld vetliet was Leipzig langszij gekomen. Angeliño verstuurde vanaf de linkerflank een hoge, afgemeten voorzet op het hoofd van Patrik Schick. Van dichtbij kopte de spits de gelijkmaker tegen de touwen. De bezoekers maakten hun comeback in minuut 38 compleet. Christopher Nkunku werd gelanceerd door een steekpass van Konrad Laimer en wipte de bal met succes over doelman Timo Horn. Op slag van rust stelde Angeliño ploeggenoot Schick in staat om binnen te koppen, maar zijn inzet werd van richting veranderd. Na de pauze duurde het echter niet lang voordat Leipzig de marge uitbreidde: Timo Werner rondde van dichtbij af.

De aandacht ging echter vooral uit naar de assist. Doelman Gulácsi plukte de bal uit de lucht na een vrije trap van Köln en trapte het leer razendsnel richting de vrijstaande Werner, die plots oog in oog met de keeper van de thuisploeg stond en geen fout maakte. Gulácsi werd dit seizoen de eerste doelman die een assist op zijn neem schreef in de Bundesliga. De ingevallen Modeste bracht de spanning gauw terug met een fraai schot vanaf circa twintig meter in de rechterhoek; Dani Olmo maakte er 2-4 van met een geplaatste inzet vanaf de rand van het strafschopgebied. Omdat Werner en Olmo grote kansen onbenut lieten voor Leipzig, en Modeste aan de overzijde hetzelfde deed voor Köln, bleef het zevende doelpunt van de wedstrijd uit.