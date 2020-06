Veronica Inside hard voor Depay: ‘Misselijkmakend, echt misselijkmakend’

De analisten van Veronica Inside zijn niet te spreken over de manier waarop Memphis Depay zich zondag uitte richting een politieagent in Rotterdam. Toen de aanvaller tijdens een controle in het centrum werd aangehouden, kreeg hij vanuit zijn auto een kleine aanvaring met de agent. Beelden van het incident werden uitgezonden door RTL Boulevard. Volgens René van der Gijp en Johan Derksen liet Depay zich denigrerend uit.

Op de beelden was te zien dat een politieagent naar de Mercedes van de spits van Olympique Lyon toeliep. “Er komt er eentje aan. Hij heeft een beetje een grote bek”, beet de agent toe. “Schiet op man, rij eens door”, zei de agent. Nadat Depay zei dat hij ‘rustig moet doen’, vervolgde de agent: “Jij moet rustig doen. Je moet gewoon luisteren.” Depay richtte zich daarop tot een camera van RTL Boulevard: “Jullie zien het, hè? Ik word tien keer per dag aangehouden. Je bent gewoon een jaloers mannetje”, zei de Oranje-international, voordat hij wegreed.

Derksen zegt maandagavond dat Depay 'ergens niet spoort'. "Ik vind het gedrag van die jongen heel eng. Om tegen zo’n agent, die vijf keer per dag in levensgevaar is voor een vrij matig salaris, te zeggen dat hij jaloers is... Het zegt heel veel over Memphis", stelde de analist. "Hij denkt alleen in geld. Ik denk dat hij niet tien keer per dag aangehouden wordt als hij zich niet verdacht gedraagt. Hij kijkt met dedain neer op zo’n agent."

Van der Gijp denkt dat Depay verwikkeld is in een zoektocht naar zijn eigen identiteit. "Het is een soort zoektocht: wat hoort bij me? De ene keer zijn het de rappers met wie hij omgaat, de andere keer is het onze lieve Heer. Je kunt best tegen zo’n agent zeggen dat je er moe van wordt om constant aangehouden te worden, maar dat denigrerende toontje... Misselijkmakend vind ik dat, echt misselijkmakend."

"Ik denk dat het gedrag van Memphis allemaal onzekerheid is", vult Wim Kieft aan. "Hij wil elke keer op een bepaalde manier laten zie dat hij boven dingen staat. Als je zelf terugziet hoe je steeds in de publiciteit komt, dan hoop je dat zo iemand een beetje zelfreflectie kan tonen." Depay heeft zelf nog niet gereageerd na het incident. De politie van Rotterdam liet weten dat Depay uiteindelijk niet is aangehouden, maar ‘dat het waarschijnlijk om een standaardcontrole ging’.