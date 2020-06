‘Erik ten Hag was hier trainer geworden, als we het geld hadden gehad’

Als het aan technisch directeur Brian Tevreden van Reading had gelegen, was Erik ten Hag waarschijnlijk nooit trainer van Ajax geworden. Tevreden was in 2016 dichtbij het aantrekken van de oefenmeester, die destijds werkzaam was bij FC Utrecht, zo vertelt hij in de podcast van FC Afkicken. Uiteindelijk kwam Ten Hag niet naar Reading en werd Jaap Stam aangesteld als manager van de club uit de Championship.

Toen Tevreden in de zomer van 2016 namens Reading bij Ten Hag aanklopte, had laatstgenoemde net zijn eerste seizoen bij FC Utrecht achter de rug. Ten Hag was met de club vijfde geëindigd in de Eredivisie en had de bekerfinale gehaald, die werd verloren van Feyenoord. "Ik had een lijstje en heb toen met Erik ten Hag gesproken, dat was eigenlijk de nummer één, die wilde ik halen", zegt Tevreden, die de afkoopsom die Utrecht verlangde echter niet kon betalen.

"Ten Hag stond ervoor open, maar ik moest drie ton aftikken en ik had geen geld. Als ik dat geld had gehad, dan was Ten Hag trainer bij Reading geworden", verzekert Tevreden. "Ik heb Erik altijd in de gaten gehouden. Hij maakte op mij indruk toen hij bij Go Ahead Eagles zat met zijn aanvallende speelstijl." Ten Hag was in het seizoen 2012/13 een jaar werkzaam als hoofdtrainer van Go Ahead en leidde de club dat jaar via de play-offs naar de Eredivisie.

Omdat Ten Hag onhaalbaar bleek, plukte Tevreden Jaap Stam weg bij Jong Ajax. "Mensen zeiden daarna: 'Je wilt aanvallend spelen, maar je haalt Jaap Stam.' Mensen vonden hem een ander type trainer, maar Jaap had een achtergrond ook in Engeland", verdedigt Tevreden. "Ik dacht: als je met een goede naam binnenkomt, kun je meteen ook andere stappen maken. Zo ben ik bij Jaap terechtgekomen."

Spijt van zijn keuze voor Stam heeft Tevreden niet. "Ik had liever Ten Hag gehad, puur vanwege de speelstijl, maar Jaap heeft het fantastisch gedaan, hoor." Stam was met Reading in 2017 dichtbij promotie naar de Premier League, maar moest in een bloedstollende penaltyreeks in de play-offs zijn meerdere erkennen in Huddersfield Town. Een jaar later werd Stam ontslagen, toen de club op een teleurstellende zeventiende plek in de Championship stond.