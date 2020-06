Barcelona verrast door sensationele claim: ‘Ze willen zijn prijs opdrijven’

Barcelona ontkent recentelijk een bod van minstens 65 miljoen euro te hebben uitgebracht op Sandro Tonali. De twintigjarige middenvelder van Brescia geldt als een van de meest begeerde talenten uit Europa en maandag claimde de eigenaar van zijn club, Massimo Cellino, dat Barcelona zich voor de coronapandemie meldde met een bod van 65 miljoen euro plus twee spelers. Hij insinueerde daarbij dat Brescia 'nee' zei tegen het voorstel.

Tonali, drievoudig international van Italië, heeft ondanks zijn leeftijd al 76 competitieduels voor Brescia gespeeld. De afgelopen twee seizoenen kwam hij uit in de Serie B; het huidige seizoen is zijn vuurdoop op het hoogste niveau. De jongeling, die op alle posities op het middenveld uit de voeten kan, wordt in eigen land vergeleken met Andrea Pirlo en is met name de afgelopen maanden het onderwerp van de nodige speculatie. Internazionale, AC Milan, Juventus, Paris Saint-Germain en Barcelona werden allemaal met hem in verband gebracht.

In gesprek met de Corriere dello Sport bevestigde Cellino dat de nodige interesse bestaat voor Tonali. "Nasser Al-Khelaifi zou hem graag naar Parijs halen. Hij heeft vandaag nog contact met me gezocht, maar Tonali ziet een transfer naar Frankrijk niet zitten", beweerde de voorzitter annex eigenaar van Brescia. "Hij gaat liever naar Internazionale of Juventus." Cellino claimde dat Aurelio De Laurentiis, de voorzitter van Napoli, een bod van veertig miljoen euro uitbracht op de jonge controleur. "En Fiorentina wil ver gaan om hem binnen te halen. Maar zijn toekomst is min of meer al bepaald."

Wat hij met die laatste zin bedoelde, wordt niet duidelijk. Brescia lijkt te beseffen dat een vertrek van de jeugdexponent onvermijdelijk is, al moet Tonali geduld hebben. "Ik onderhandel op dit moment met niemand. Er zijn nog twaalf wedstrijden te gaan. Sandro moet kalm blijven. Brescia gaat voor", benadrukte Cellino. "Voor de uitbraak van het coronavirus was Barcelona bereid om 65 miljoen euro te betalen, plus twee interessante spelers die allebei zo'n 7,5 miljoen euro waard waren. Een van de twee was een verdediger. Maar Barcelona ontving een antwoord dat ze niet beviel, en dat antwoord kwam niet van Tonali."

Mundo Deportivo zocht naar aanleiding van de uitspraken van Cellino contact met Barcelona. Van een woordvoerder van de club kreeg de krant te horen dat de claim van het bod van Barcelona niet klopt, en dat de uitspraak 'een strategie is om de prijs van de speler op te drijven'. Eerder stelden Italiaanse media dat Brescia een vraagprijs van zestig miljoen euro hanteert. Volgens het Spaanse Sport ziet Barcelona in Tonali een 'type Luka Modric', ondanks dat hij in Spanje zo nu en dan ook vergeleken wordt met clublegende Andrés Iniesta.