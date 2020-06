Vincent Janssen doet goed woordje voor Ajax: ‘Daar kun je doorbreken’

Sinds César Montes halverwege mei door Marca aan onder meer Ajax werd gelinkt, bleef het stil rondom de centrumverdediger van CF Monterrey. Vincent Janssen, die bij de Mexicaanse topclub samenspeelt met Montes, lijkt in de Turkse media een goed woordje te doen voor de Amsterdammers.

Volgens Marca zouden ook Valencia en FC Porto geïnteresseerd zijn in Montes, verschillende Turkse media voegen daar Galatasaray aan toe. "Je kunt zowel bij Ajax als FC Porto doorbreken en dan de stap maken naar de Premier League", zegt Janssen tegenover het Turkse Takvim. Zelf maakte de centrumspits in 2016 de oversteek naar de Premier League, toen Tottenham Hotspur Janssen overnam van AZ. Zijn periode in Engeland werd echter geen succes en sinds vorig jaar staat de zeventienvoudig Oranje-international onder contract bij Monterrey.

"Maar ook bij Galatasaray speel je altijd op het hoogste niveau door middel van de Europese toernooien", aldus Janssen, die in 2017 een jaar op huurbasis speelde bij aartsrivaal Fenerbahçe en daarom geen onbekende is van het Turkse voetbal. "Dat zou ook een goede overstap kunnen zijn voor hem." Montes ligt tot december 2022 vast bij Monterrey en moet naar verluidt acht miljoen euro opbrengen.

In de huidige situatie lijkt het overigens niet aannemelijk dat Ajax acht miljoen op tafel gaat leggen voor een nieuwe centrumverdediger. Trainer Erik ten Hag liet onlangs weten dat door de coronacrisis en de bijbehorende gevolgen alle ‘seinen voorlopig op rood staan’. “Dat kan ik ook wel begrijpen, want we zitten in een onzekere periode. Ajax zit nu financieel nog in een goede positie, maar dat verandert als de coronacrisis te lang gaat duren”, zo tekende het Algemeen Dagblad op uit de mond van Ten Hag.